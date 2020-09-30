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  • В Одеській області десятикласник намагався накласти на себе руки прямо в коридорі школи
30 вересня 2020, середа, 17:05 8
Події 2020-09-30T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області десятикласник намагався накласти на себе руки прямо в коридорі школи

В Одеській області десятикласник намагався накласти на себе руки прямо в коридорі школи

Кира Молчанова
Спроба самогубства, Підліткове самогубство, Школа онлайн
Ніж. Фото: pixabay
Ніж. Фото: pixabay

У Кілії учень десятого класу ліцею №3 відпросився з уроку, вийшов в коридор і полоснув себе ножем по горлу. Потерпілому швидко надали допомогу вчителі та медики, і він вижив. Можливо, підліток намагався накласти на себе руки, як це зробила школярка з Кривого Рога.

Про це повідомило інформагентство "Бессарабія.INFORM".

В адміністрації школи підводили, що підліток навмисно завдав собі тілесні ушкодження. Педагоги оперативно викликали швидку, а поки вона їхала - надавали першу допомогу постраждалому.

Зараз він знаходиться в стабільному стані в хірургічному відділенні Кілійської багатопрофільної лікарні.

У поліції вважають, що школяр пішов на такий вчинок через упередження щодо нього з боку одного з вчителів.

Про це повідомив заступник начальника поліції ювенальної превенції в Одеській області Дмитро Ревун.

Поліційні встановлюють всі обставини трагедії й опитують педагогів, дітей.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві в одній з опорних лікарень для пацієнтів з COVID-19 протягом двох днів двоє чоловіків наклали на себе руки.

У Запоріжжі дівчина облила себе горючою рідиною і підпалила біля католицького костелу.

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