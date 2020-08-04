У Запоріжжі дівчина облила себе пальним і підпалила

Сьогодні в центрі Запоріжжя сталося страшне самогубство: молода дівчина облила себе горючою рідиною і підпалила.

Про це повідомляє Запоріжжя.VGORODE.

За словами спікера обласного управління Нацполіції Олени Лебединської, близько 4 години ранку в поліцію повідомили про самогубство, яке відбулося недалеко від запорізького цирку. Прямо біля католицького костелу Санктуарію Бога Отця Милосердного жінка облила себе горючою рідиною і підпалила її на собі. Поліція встановлює всі обставини події і особистість жінки, яка загинула.

На цю мить на місці працюють правоохоронці. Вони з'ясовують, що спонукало жінку вчинити самогубство. Крім того, в місцевих Telegram-каналах з'явилося фото загиблої. За їхніми даними, її звуть Анастасія.

Також минулого року в Черкаській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з опіками через нову небезпечну гру "Підпали друга". Такий смертельно небезпечний флешмоб під назвою #Firechallenge стає все більш популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів.