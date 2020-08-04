підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Запоріжжі дівчина облила себе пальним і підпалила
04 серпня 2020, вівторок, 14:29 12
Події 2020-08-04T17:45:03+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі дівчина облила себе пальним і підпалила

У Запоріжжі дівчина облила себе пальним і підпалила

Ольга Фандорина
Смерть, самогубство, самоспалення
Територія храму. Фото: discover.zp.ua
Територія храму. Фото: discover.zp.ua

Сьогодні в центрі Запоріжжя сталося страшне самогубство: молода дівчина облила себе горючою рідиною і підпалила.

Про це повідомляє Запоріжжя.VGORODE.

За словами спікера обласного управління Нацполіції Олени Лебединської, близько 4 години ранку в поліцію повідомили про самогубство, яке відбулося недалеко від запорізького цирку. Прямо біля католицького костелу Санктуарію Бога Отця Милосердного жінка облила себе горючою рідиною і підпалила її на собі. Поліція встановлює всі обставини події і особистість жінки, яка загинула.

На цю мить на місці працюють правоохоронці. Вони з'ясовують, що спонукало жінку вчинити самогубство. Крім того, в місцевих Telegram-каналах з'явилося фото загиблої. За їхніми даними, її звуть Анастасія.

Також  минулого року в Черкаській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з опіками через нову небезпечну гру "Підпали друга". Такий смертельно небезпечний флешмоб під назвою #Firechallenge стає все більш популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів.

Більше новин про: Смерть самогубство самоспалення

За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі
З початку карантину статус безробітних отримали 400 тис. українців
Новини
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
В Одесі шість відвідувачів ресторану потрапили до лікарні через сальмонельоз 17:50
Виробник противірусного препарату оскаржить в суді штраф, який наклав АМКУ 17:45
більше новин
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
У Києві на Жмаченка, 20 завдяки інвестору з'явиться реабілітаційний містечко 11:59 Фото
Колишній голова ДАБІ Кудрявцев намагається "вирішити" із закриттям справи за підроблений диплом, - ЗМІ 10:11
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
більше новин
Серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися на початку 2020 року, - Степанов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok