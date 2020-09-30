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30 вересня 2020, середа, 16:54 8
Вибори 2020-09-30T18:30:04+03:00
Українські Новини
Ексдепутат Береза ​​подав до суду через скасування його реєстрації кандидатом у мери Києва

Ексдепутат Береза ​​подав до суду через скасування його реєстрації кандидатом у мери Києва

Ольга Фандорина
Суд, Борислав Береза, кандидати в мери Києва
Борислав Береза. Фото: Борислав Береза/Facebook
Борислав Береза. Фото: Борислав Береза/Facebook

Позов про скасування реєстрації колишнього депутата Верховної Ради Борислава Берези (позафракційний), у якого раніше знайшли коронавірус, кандидатом в мери Києва, отримав Окружний адміністративний суд Києва.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Позивач просить ОАСК визнати протиправним і скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії, датований 28 вересня 2020 року, згідно з якою Борислав Береза був зареєстрований кандидатом на посаду Київського міського голови", - сказано в ньому.

На думку позивача, при відповідній реєстрації було порушено низку вимог Виборчого кодексу.

Як повідомляли Українськi Новини, за результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 31 серпня - 1 вересня, політичні партії "Всеукраїнське ОБ'ЄДНАННЯ" Свобода "(Олег Тягнибок)," ОБ'ЄДНАННЯ "Самопоміч" (Андрій Садовий), Радикальна партія (Олег Ляшко) і "Еко Партія Берези" (Борислав Береза) на  місцевих виборах 2020 року  не проходять до Київської міської ради.

Раніше охорона  врятувала Березу від Скабєєвої  на вході в зал засідань ПАРЄ.

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