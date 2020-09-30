Кабмін продовжив програму "теплих кредитів" до 2022

Кабінет Міністрів продовжив програму стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") на 2021 рік. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Реалізація програми в наступному році вимагає виділення з державного бюджету 150 млн гривень.

Зокрема, очікується виділення 8,57 млн ​​гривень на компенсації сім'ям, що встановив твердопаливні котли та 141,43 млн гривень на компенсації домогосподарствам, які купили енергоефективні матеріали для утеплення приватних домів.

При цьому в програмі відсутні витрати на виплату компенсацій об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

Очікується, що 1,22 тис. домогосподарств зможуть встановити твердопаливні котли, 12,5 тис. домогосподарств - утеплити приватні будинки.

Як повідомляли Українські Новини, проєкт державного бюджету на 2021 рік не передбачає окремих програм щодо державної підтримки енергоефективності в житловому секторі.

Фонд енергоефективності, який раніше хотів заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю в програмі фонду, виплатив близько 545,76 млн гривень безповоротної допомоги за програмою стимулювання енергоефективних заходів у 2019 році.

Кредити за програмою стимулювання енергоефективних заходів реалізуються через державні банки - Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк і ПриватБанк.

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