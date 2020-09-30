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30 вересня 2020, середа, 16:32 5
Кабмін 2020-09-30T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін продовжив програму "теплих кредитів" до 2022

Кабмін продовжив програму "теплих кредитів" до 2022

Елена Новикова
Кабмін, Електроенергія, Теплі кредити
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів продовжив програму стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") на 2021 рік. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Реалізація програми в наступному році вимагає виділення з державного бюджету 150 млн гривень.

Зокрема, очікується виділення 8,57 млн ​​гривень на компенсації сім'ям, що встановив твердопаливні котли та 141,43 млн гривень на компенсації домогосподарствам, які купили енергоефективні матеріали для утеплення приватних домів.

При цьому в програмі відсутні витрати на виплату компенсацій об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

Очікується, що 1,22 тис. домогосподарств зможуть встановити твердопаливні котли, 12,5 тис. домогосподарств - утеплити приватні будинки.

Як повідомляли Українські Новини, проєкт державного бюджету на 2021 рік не передбачає окремих програм щодо державної підтримки енергоефективності в житловому секторі.

Фонд енергоефективності, який раніше хотів заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю в програмі фонду, виплатив близько 545,76 млн гривень безповоротної допомоги за програмою стимулювання енергоефективних заходів у 2019 році.

Кредити за програмою стимулювання енергоефективних заходів реалізуються через державні банки - Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк і ПриватБанк.

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