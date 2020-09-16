Програму "теплих кредитів" хочуть продовжити до 2022, проте ці витрати в держбюджеті не заплановані

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження ініціює продовження програми стимулювання енергоефективних заходів ("теплих кредитів") на 2021 рік.

Про це сказано в повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Усвідомлюючи затребуваність програми, Держенергоефективності за підтримки Міністерства енергетики вже розробило і подало на розгляд уряду проект рішення про продовження і розширення програми "теплих кредитів"на 2021 рік", - сказано в ньому.

Зазначається, що в 2020 році програмою скористалися понад 100 тис. домогосподарств, які залучили понад 1 млрд гривень кредитних коштів на термомодернізацію свого житла.

Всього за 6 років дії програми понад 850 тис. домогосподарств інвестували в енергоефективні заходи понад 8,6 млрд гривень.

При цьому з державного бюджету їм було виплачено 3,2 млрд гривень компенсацій.

Як повідомляли Українськi Новини, проєкт державного бюджету на 2021 рік не передбачає окремих програм щодо державної підтримки енергоефективності в житловому секторі.

Фонд енергоефективності хотів заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю в програмі фонду.

У грудні 2018 року Україна і ЄС домовилися про виділення 54 млн євро на фінансування Фонду енергоефективності, а на початку минулого року було підписано угоду про виділення 50 млн євро на фінансування.

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