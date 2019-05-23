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23 травня 2019, четвер, 12:13 6
Суспільство 2019-05-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду

Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду

Державна установа "Фонд енергоефективності" має намір заборонити об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) брати участь у програмі стимулювання енергоефективних заходів (програма "теплих кредитів") паралельно з участю у програмі фонду.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомила директор установи Юлія Головатюк-Унгуряну.

За її словами, поки що дискусійним залишається питання співфінансування термомодернізації фондом та муніципальними програмами підтримки енергоефективності.

"Поки ми не встановили обмеження на участь у муніципальних програмах, хоча експерти і донори мають різні позиції з цього приводу. Наприклад, ОСББ взагалі зможе отримати компенсацію не більше ніж, скажімо, 60% або 70%. Але поки це дискусійне питання", - підкреслила Головатюк-Унгуряну.

Вона зазначила, що швидше за все від ідеї встановлення обмежень на даному етапі роботи відмовляться.

"Якщо ж говорити про співфінансування з державною програмою "теплі кредити", таких обмежень поки немає, але заборона однозначно буде. Подвійне фінансування з боку державного бюджету - це не правильно", - прокоментувала директор фонду.

Також можливе встановлення обмеження фінансування "на руки" або залежно від площі.

Як повідомляли Українські Новини, Фонд енергоефективності планує приймати заявки від ОСББ з липня.

28 березня державна установа "Фонд енергоефективності" та Міжнародна фінансова корпорація (МФК, IFC) підписали угода з Укргазбанком про участь банку у фінансуванні проектів фонду.

Угода запустило процес отримання грантового фінансування проектів тестової програми модернізації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків "перші ластівки".

Державний бюджет на 2019 рік передбачає виділення 1,6 млрд гривень на фінансування державної установи "Фонд енергоефективності".

У грудні 2018 року Україна і ЄС домовилися про виділення 54 млн єврона фінансування Фонду енергоефективності, а на початку минулого року було підписано угоду про виділення 50 млн євро на фінансування.

Президент Петро Порошенко схвалив створення Фонду енергоефективності в липні 2017 року, офіційно установу було зареєстровано у липні 2018 року.

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