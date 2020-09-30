МОЗ за добу провів 27,5 тис. тестів на коронавірус

У вівторок, 29 вересня, було проведено 27 572 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 14,1% більше в порівнянні з попередньою добою, і 23 657 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 7,5% більше в порівнянні з 28 вересня у той час, як в Україні встановлено антирекорд з захворюваності

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 51 229 тестувань, з них 27 572 методом ПЛР, а також 23 657 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 278 248 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 30 вересня надійшло 4 551 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 275 229 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 28 вересня в Україні набрало чинності оновлене карантинне зонування.

Також сьогодні 203-й день карантину: які обмеження діють в регіонах.

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