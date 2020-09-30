МАУ припиняє виконання рейсів з двох міст в Тель-Авів з жовтня

Після того, як авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) скасувала рейси в Єреван в зв'язку з ескалацією вірмено-азербайджанського конфлікту, МАУ вирішила припинити виконання рейсів з Харкова в Тель-Авів з 4 жовтня і з Дніпра - з 8 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"МАУ з 4 жовтня тимчасово припиняє виконання рейсів Харків - Тель-Авів - Харків і з 8 жовтня - Дніпро - Тель-Авів - Дніпро", - сказано в ньому.

Зазначається, що рішення пов'язане зі зниженням завантаження на цих європейських напрямках у зв'язку з переходом на осінньо-зимовий низький сезон для авіації і обмеження перетину кордонів Ізраїлю з 25 вересня по 11 жовтня.

Крім того, рейси з Києва в Тель-Авів не будуть виконуватися щовівторка, тільки щопонеділка, щосереди, щочетверга і щонеділі, рейси з Одеси - будуть виконуватися щочетверга.

Також МАУ відкладає початок виконання рейсів "Київ - Брюссель" і "Київ - Дюссельдорф" до 24 жовтня.

Всі інші жовтневі маршрути залишаються без змін.

Як повідомляли Українські новини, МАУ відкриє новий рейс з Києва на єгипетський курорт.

Також МАУ продовжує здійснювати рейси в Баку.

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