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08 вересня 2020, вівторок, 05:30 5
Економіка 2020-09-08T05:45:01+03:00
Українські Новини
У міністерстві розповіли, як не втратити субсидію через зміну постачальника газу

У міністерстві розповіли, як не втратити субсидію через зміну постачальника газу

Кира Молчанова
Газ, Ціни на газ, Субсидія
Газ. Фото: Pixabay
Газ. Фото: Pixabay

Українці можуть змінити постачальника газу , якщо поточний їх не влаштовує, але в разі отримання субсидії про це потрібно повідомити в органи соціального захисту, щоб не втратити нараховану пільгу. Держдопомогу буде нараховано правильно тільки після інформування органів соцзахисту.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики України.

Нововведення пов'язане з тим, що з 1 вересня в Україні запрацював ринок природного газу. Цей проєкт має на меті, дозволити українцям самостійно вибирати, у якій компанії і за якими цінами купувати блакитне паливо. Водночас не можна забувати про те, що органи соціального захисту щомісяця отримують від постачальників газу актуальну інформацію про тарифи, на основі якої формуються субсидії для одержувачів.

"Ці відомості виходять на підставі отриманої від пільговиків і одержувачів житлових субсидій інформації про набір одержуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств - постачальників цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку). Своєчасне надання інформації про зміну виконавців ЖКП забезпечить актуальний і правильний розрахунок розміру субсидій і пільг", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запрацював ринок газу і компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ для населення в 4,73 гривні/куб. м на рік. 

Тим часом, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв очікує через 2-3 роки роботу 5-7 компаній на ринку газу.

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