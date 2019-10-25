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25 жовтня 2019, пʼятниця, 08:01 11
Суспільство 2019-10-25T09:00:01+03:00
Українські Новини
Як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах

Як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах

Онлайн, Субсидія, Мінсоцполітики, Соцдопомога

Перед початком опалювального сезону Міністерство соціальної політики не тільки оновило механізм виплати субсидій на житлово-комунальні послуги, але і пояснило, як швидко і без черг оформити допомогу через інтернет.

Що для цього потрібно:

1. Зайти в рубрику "Е-сервіси" на сайті Мінсоцполітики.

2. У рубриці "Е-сервіси" вибрати розділ "Субсидії".

3. Звідти субсидіант автоматично потрапляє на сайт, на якому потрібно заповнити форму, а саме вибрати один із трьох способів реєстрації.

4. Якщо клієнту підходить "реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" та "реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID", подати і підписати документи можна онлайн і йти в управління соціального захисту не треба.

5. Якщо користувач обирає "реєстрацію або вхід за адресою електронної пошти", подати документи треба у паперовій формі в органі соцзахисту. При цьому процедура полегшується тим, що після заповнення форми на сайті, субсидіант отримає ПДФ-документ, який потрібно буде роздрукувати і підписати.

Є три варіанти подачі документів на субсидію через інтернетЄ три варіанти подачі документів на субсидію через інтернет

6. Наступним кроком буде заповнення електронних форм, а саме:

- Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (вказується відділення банку),

- Декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Форма для заявника субсидії. Фото: Мінсоцполітики

Форми для заявника субсидії. Фото: МінсоцполітикиФорми для заявника субсидії. Фото: Мінсоцполітики

7. Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.

8. Насамкінець на електронну адресу має прийти повідомлення (його краще зберегти):

1) Вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер – 1111111111111

2) Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.

3) У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.

4) Найближчим часом наші співробітники зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту.

5) До цього листа також додані копії поданих вами документів.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 підвищиться норма обов'язкового платежу домогосподарства за комунальні послуги з 15% до 20% сукупного доходу. При цьому Кабмін обіцяє охопити більшу кількість малозабезпечених споживачів. Уряд також спростив отримання субсидій для трьох категорій громадян.

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