Як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах

Перед початком опалювального сезону Міністерство соціальної політики не тільки оновило механізм виплати субсидій на житлово-комунальні послуги, але і пояснило, як швидко і без черг оформити допомогу через інтернет. Що для цього потрібно: 1. Зайти в рубрику "Е-сервіси" на сайті Мінсоцполітики. 2. У рубриці "Е-сервіси" вибрати розділ "Субсидії". 3. Звідти субсидіант автоматично потрапляє на сайт, на якому потрібно заповнити форму, а саме вибрати один із трьох способів реєстрації. 4. Якщо клієнту підходить "реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" та "реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID", подати і підписати документи можна онлайн і йти в управління соціального захисту не треба. 5. Якщо користувач обирає "реєстрацію або вхід за адресою електронної пошти", подати документи треба у паперовій формі в органі соцзахисту. При цьому процедура полегшується тим, що після заповнення форми на сайті, субсидіант отримає ПДФ-документ, який потрібно буде роздрукувати і підписати. Є три варіанти подачі документів на субсидію через інтернет 6. Наступним кроком буде заповнення електронних форм, а саме: - Заяви про призначення та надання у грошовій формі через (вказується відділення банку), - Декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії Форми для заявника субсидії. Фото: Мінсоцполітики 7. Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ. 8. Насамкінець на електронну адресу має прийти повідомлення (його краще зберегти): 1) Вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер – 1111111111111 2) Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми. 3) У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи. 4) Найближчим часом наші співробітники зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту. 5) До цього листа також додані копії поданих вами документів. Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 підвищиться норма обов'язкового платежу домогосподарства за комунальні послуги з 15% до 20% сукупного доходу. При цьому Кабмін обіцяє охопити більшу кількість малозабезпечених споживачів. Уряд також спростив отримання субсидій для трьох категорій громадян.