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30 вересня 2020, середа, 13:09 6
Вибори 2020-09-30T14:45:03+03:00
Українські Новини
На виборах до Харківської міськради лідирують "Блок Кернеса" і ОПЗЖ

На виборах до Харківської міськради лідирують "Блок Кернеса" і ОПЗЖ

Надежда Комендантова
Геннадій Кернес, Опитування, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: censor.net
Вибори. Фото: censor.net

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група" 41% жителів Харкова та області на виборах депутатів до Харківської міської ради проголосували б за "Блок Кернеса - Успішний Харків", 25,5% - за "Опозиційну платформу - За життя".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 9,2% вибрали "Слугу народу", 7,5% - "Блок Юлії Світличної "Разом", 6,7% - "Партію Шарія".

Крім того, 2,4% опитаних проголосували б за "Європейську Солідарність", 1,8% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 1,3% - "Голос".

Інші партії набрали менш як 1%.

Опитування проводилося 2-9 вересня серед 1 тис. Повнолітніх жителів Харківської області методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Харкова, 3% - для області.

Як повідомляли Українські Новини, 31,4% жителів Харкова та області на виборах депутатів до Харківської обласної ради проголосували б за "Опозиційну платформу - За життя", 30,5% - "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Також 65,6% респондентів серед жителів підконтрольної території Донецької області та 56,7% — Луганської негативно оцінюють роботу Президента Володимира Зеленського.

Крім того, 58,4% респондентів жителів підконтрольної території Донецької області та 54,7% Луганської проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя" на місцевих виборах.

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