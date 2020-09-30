Штормовий вітер, дощі та різке похолодання: на Віри, Надії, Любові та Софії зіпсується погода

Після того, як сьогодні, 29 вересня, в Україну прийшов холодний дощовий циклон , який різко знизив температуру повітря в країні, у середу, 30 вересня, на свято Віри, Надії, Любові та Софії, буде багато дощів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

За її словами, фронт зумовить вологу погоду в більшості областей, тільки північний схід - Сумщина, Харківщина, Луганщина - побуде в основному сухій повітряній масі.

Водночас, за словами Діденко, на Сході й північному сході очікується сильний вітер, до штормових поривів.

Холодної передбачається погода в західних областях, максимально тільки +12 +16 градусів. У більшості областей України в середу +14 +18 градусів, на півдні та сході +15 +20 градусів.

У Києві 30 вересня очікується волога хмарна погода з низькою температурою повітря - протягом дня близько 15 градусів. Також в столиці очікується поривчастий вітер.

"У більшості областей України погода буде випробовувати наші голови, настрій і готовність до осінніх дорожніх заторів. Додадуться і магнітні бурі, завтра ще будуть турбувати мешканців Землі", - попередила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, осінь-2020 в Україні за прогнозом погоди буде і далі аномально теплою і сухою.

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