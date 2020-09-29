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29 вересня 2020, вівторок, 13:00 6
Економіка 2020-09-29T14:00:02+03:00
Українські Новини
Долар для платіжних карт почав падати

Долар для платіжних карт почав падати

Анна Рудык
Курс валют, російський рубль, курс гривні на міжбанку
Долар.
Долар.

У вівторок курс продажу долара для платіжних карт за станом на 10:30 знизився в порівнянні з 28 вересня на 1,49 коп. до 28,4071 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 3,57 коп. до 28,0829 UAH / USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карт підвищився на 4,46 коп. до 32,6119 UAH / EUR, курс продажу підвищився на 3,70 коп. до 33,1945 UAH / EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,0829 28,4071 32,6119 33,1945 3,49 3,71
Максимальний 28,2500 28,7000 32,9500 33,5000 3,50 3,78
Мінімальний 27,0000 28,3000 31,5000 33,0000 3,48 3,64

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 28 вересня на 1,88 коп. до 28,3769 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 1,80 коп. до 28,1634 UAH / USD.

Також НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових. Нацбанк продовжує виходити на ринок, якщо коливання курсу відбуваються в одну або іншу сторону. З початку вересня НБУ продав 175 млн доларів для згладжування коливань.

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