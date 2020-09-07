Зеленський закликав правоохоронців розслідувати акт наруги над скульптурою в музеї Голодомору

Президент Володимир Зеленський закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою в Національному музеї Голодомору, зроблений 22 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський засуджує будь-які прояви неповаги до пам'яті мільйонів жертв Голодомору, їх рідних і всього українського народу і закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою "Гірка пам'ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду, який стався в ніч на 22 серпня поточного року", - сказано в ньому.

Раніше до Зеленського звернувся з листом президент Світового конгресу українців Павло Грод, в якому просив вжити заходів для розслідування і притягнення винних до відповідальності.

"Моя позиція чітка й однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю і жодним чином не можуть бути виправдані", - відповів йому Зеленський.

З його слів, справу контролює заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Поліція має провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та протягом місяця доповісти про хід розслідування", - йдеться в повідомленні.

Зеленський запевнив, що скульптуру буде відновлено, а меморіал - відреставровано.

При цьому він підкреслив, що правоохоронні органи мають не тільки оперативно реагувати на випадки вандалізму щодо меморіалів і пам'ятників, а й запобігати їм.

Раніше музей Голодомору повідомив про акт вандалізму щодо скульптури дівчинки з колосками, не уточнивши деталей.

Керівництво музею запевнило, що на скульптурі немає пошкоджень, але її треба демонтували для реставрації.

В 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках в цілих регіонах України був масовий голод, виникнення якого пов'язують не стільки з неврожаєм, скільки з цілеспрямованими діями влади СРСР.

Найбільш масштабним був Голодомор 1932-1933 років, в результаті якого, за різними оцінками, загинуло від 3 до 7 млн ​​осіб.

У 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як повідомляли Українські новини, у листопаді 2019 року Держдеп США пов'язав Голодомор і агресію Російської Федерації .

Також німецька петиція з вимогою визнати Голодомор геноцидом українців зібрала потрібну кількість підписів

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