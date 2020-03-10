Українки з Вінниці нашкрябали свої імена на фресці Рафаеля у Ватикані

У Станцах Рафаеля, які знаходяться в Апостольському палаці у Ватикані, під однією з фресок з'явився напис "Лена, Тамара Вінниця". Відеосвідчення про вандалізм опублікував у своєму Facebook користувач на ім'я Олександр Вознесенський.

"Автограф" був залишений на одній з фресок у так званих станцах Рафаеля (від італійського Stanze di Raffaello - тобто "кімнати Рафаеля") - приміщеннях у палаці Пап. Кімнати майстер розписав в 1508-1517 роках разом з учнями. В кожній станції чотири фрескові композиції, кожна з яких повністю займає одну стіну.

"Я на хвилину навіть дар мови втратив від побаченого. Це навіть не сором, це... у мене слів не вистачає. Якісь Олена і Тамара з Вінниці нашкрябали свої імена на фресці Рафаеля", - написав у себе на сторінці Олександр.

Також видно, що подібні надписи робили і туристи з інших країн."Афінська школа" вважається одним з найвидатніших творінь Ренесансу. У центрі фрески зображені Арістотель і Платон. Їх оточують інші філософи Античності: Сократ, Парменід, Діоген, Піфагор, Геракліт, Евкліда і Гипатія.Рафаель Санті розписав папський кабінет в 1509-1511 роках. На стінах художник створив чотири фрески, їх загальна тема — духовна діяльність людини. "Афінська школа" уособлює філософію, "Диспут" — богослов'я, "Парнас" — поезію і музику, "Мудрість, помірність і сила" — головні гуманістичні і християнські чесноти.

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