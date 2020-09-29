Марш пам'яті жертв Бабиного Яру відбувся у Києві сьогодні

Сьогодні, 29 вересня, в 79-ту річницю розстрілів у Бабиному Яру, в Києві пройшов Марш пам'яті жертв Бабиного Яру . Про це повідомляє JewishNews.

У меморіальній ході взяли участь кілька сотень людей.

О 16:00 колона рушила від кінотеатру "Київська Русь" біля станції метро "Лук'янівська" до пам'ятника "Менора" в Бабиному Яру.

"Учасники Маршу пройшли тим самим шляхом, яким нацисти вели на смерть євреїв і інших жителів Києва 79 років тому - 29 вересня 1941 року.

Колону супроводжували автомобілі Національної поліції, співробітники якої також брали участь у ході. Крім цього, під час Маршу були помічені представники Поліції діалогу", - повідомляє JewishNews.

Марш пам'яті жертв Бабиного Яру в Києві. Фото: JewishNews

У Марші взяли участь люди різного віку.

"Учасники Маршу зібралися навколо меморіалу "Менора" в Бабиному Яру. Там їх чекали рабин Йонатан Маркович з Києва і рабин Шломо Вільгельм з Житомира", - передає JewishNews.

Марш пам'яті жертв Бабиного Яру в Києві 29 вересня. Фото: JewishNews

Рабин Шломо Вільгельм прочитав кілька єврейських молитов. Крім того, присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять Софії Ярової, Праведниці світу, яка врятувала кількох євреїв Києва, і про смерть якої стало відомо сьогодні.

У кінці учасники поклали до пам'ятника "Менорі" камені за єврейською традицією.

Марш збираються провести знову в наступному році.

Як повідомляли Українські новини, сьогодні виповнилося 79 років розстрілів в Бабиному Яру - одному з найстрашніших символів Голокосту.

Також в Бабиному Яру з'явилася нова інсталяція, присвячена Голокосту.

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