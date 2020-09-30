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30 вересня 2020, середа, 12:47 4
Вибори 2020-09-30T13:30:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування

ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування

Анна Рудык
Місцеві вибори, Опитування, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020, Політичне соцопитування, рейтинг ОПЗЖ
Голосування. Фото: Pixabay
Голосування. Фото: Pixabay

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група" 31,4% жителів Харкова та області на виборах депутатів до Харківської обласної ради проголосували б за "Опозиційну платформу - За життя", 30,5% - "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому, 12,2% респондентів вибрали б "Слугу народу", 9,3% - "Блок Юлії Світличної "Разом".

Крім того, 5,3% проголосували б за "Партію Шарія", 4,3% - "Європейську Солідарність", 2,5% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Інші партії набрали менш як 1%.

Опитування проводилося 2-9 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Харківської області методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Харкова, 3% - для області.

Як повідомляли Українські Новини, 65,6% респондентів, опитаних Української соціологічною групою серед жителів підконтрольної території Донецької області та 56,7% — Луганської негативно оцінюють роботу Президента Володимира Зеленського.

Крім того, 58,4% респондентів, опитаних компанією "Українська соціологічна група", жителів підконтрольної території Донецької області та 54,7% Луганської проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя" на місцевих виборах.

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