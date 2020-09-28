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28 вересня 2020, понеділок, 13:57 6
Верховна Рада і партії 2020-09-28T14:45:02+03:00
Українські Новини
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування

Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування

Надежда Комендантова
Донбас, Соціологічне опитування, соцопитування, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: 24tv.ua
Вибори. Фото: 24tv.ua

58,4% респондентів, опитаних компанією "Українська соціологічна група", жителів підконтрольної території Донецької області та 54,7% Луганської проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя" на місцевих виборах.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам ставилося запитання: "Якби в найближчу неділю проходили вибори до міської/районної ради депутатів, а в бюлетень були включені зазначені партії, за яку партію Ви б проголосували?".

Так, в Донецькій області за "Опозиційну платформу" проголосували б 58,4%, 10,7% - за "Блок Вадима Бойченка" і 10% - за "Слугу народу".

Крім вищевказаних партій, за "Наш Край" проголосували б 4,4%, за "За майбутнє" - 4,1%, за "Партію Шарія" - 3,5%.

За "Європейську солідарність" віддали б свій голос 2,4% опитаних, за "Батьківщину" - 2,2%.

Решта партій набрали менш як 1%.

У Луганській області також лідирує "Опозиційна платформа", її вибрали 54,7% респондентів, далі йде "Слуга народу" - 24,7%.

За "Наш Край" проголосували б 8,9%, за "Європейську солідарність" - 5,2%, "Партію Шарія" - 2,2%, за "Батьківщину" - 1,9%.

Решта партій набрали менше ніж 1%.

Опитування проводилося 2-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів підконтрольних територій Донецької області та 800 - Луганської методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3% в результатах по Донецькій області і 3,5% - Луганської.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг партій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя" на місцевих виборах знизився за тиждень на 0,4 процентних пунктів до 15,6% і 11,5% відповідно, "Європейської солідарності" - на 0,3 п.п. до 11%, "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина "- на 0,2 п.п. до 8%, в той час, як партії" За майбутнє "виріс на 0,1 п.п. до 5,9%, рейтинг Зеленського знижується вже не перший місяць.

Тим часом директор центру "Соціальний моніторинг" заявив, що у 2-ій тур в Києві  вийдуть Кличко і Пальчевський.

Також визначено  заставу для кандидатів на місцеві вибори.

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