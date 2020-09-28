Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування

58,4% респондентів, опитаних компанією "Українська соціологічна група", жителів підконтрольної території Донецької області та 54,7% Луганської проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя" на місцевих виборах. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Респондентам ставилося запитання: "Якби в найближчу неділю проходили вибори до міської\/районної ради депутатів, а в бюлетень були включені зазначені партії, за яку партію Ви б проголосували?". Так, в Донецькій області за "Опозиційну платформу" проголосували б 58,4%, 10,7% - за "Блок Вадима Бойченка" і 10% - за "Слугу народу". Крім вищевказаних партій, за "Наш Край" проголосували б 4,4%, за "За майбутнє" - 4,1%, за "Партію Шарія" - 3,5%. За "Європейську солідарність" віддали б свій голос 2,4% опитаних, за "Батьківщину" - 2,2%. Решта партій набрали менш як 1%. У Луганській області також лідирує "Опозиційна платформа", її вибрали 54,7% респондентів, далі йде "Слуга народу" - 24,7%. За "Наш Край" проголосували б 8,9%, за "Європейську солідарність" - 5,2%, "Партію Шарія" - 2,2%, за "Батьківщину" - 1,9%. Решта партій набрали менше ніж 1%. Опитування проводилося 2-13 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів підконтрольних територій Донецької області та 800 - Луганської методом індивідуального інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3% в результатах по Донецькій області і 3,5% - Луганської. Як повідомляли Українські Новини, рейтинг партій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя" на місцевих виборах знизився за тиждень на 0,4 процентних пунктів до 15,6% і 11,5% відповідно, "Європейської солідарності" - на 0,3 п.п. до 11%, "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина "- на 0,2 п.п. до 8%, в той час, як партії" За майбутнє "виріс на 0,1 п.п. до 5,9%, рейтинг Зеленського знижується вже не перший місяць. Тим часом директор центру "Соціальний моніторинг" заявив, що у 2-ій тур в Києві вийдуть Кличко і Пальчевський. Також визначено заставу для кандидатів на місцеві вибори.