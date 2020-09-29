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29 вересня 2020, вівторок, 11:59 7
Суспільство 2020-09-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві підскочила захворюваність на коронавірус - 416 випадків за добу

У Києві підскочила захворюваність на коронавірус - 416 випадків за добу

Анна Рудык
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Карантинні обмеження
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві 28 вересня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 416 осіб до 22 559, померлих - на 4 до 373.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав у телеграм-каналі, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві коронавірус виявили ще у 416 осіб. З них 38 дітей. 4 хворих померли. Всього за період пандемії від вірусу померли 373 киянина. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 22 559", - написав він.

Захворіли 214 жінок у віці від 20 до 91 року, а також 164 особи у віці від 19 до 90 років, 19 хлопчиків від 2 до 16 років і 19 дівчаток від року до 16 років.

Захворіли також 11 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 53 людини, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Вилікувались за минулу добу 48 осіб.

Всього коронавірус подолали 6 553 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Деснянському районі - 71, Шевченківському - 55, Дарницькому - 52 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, карантин в Україні триває 202 дні: які обмеження діють в епідемічних зонах.

Також МОЗ майже вдвічі збільшив кількість тестувань за добу.

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У Києві підскочила захворюваність на коронавірус - 416 випадків за добу
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