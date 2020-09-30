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Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 вересня 2020, середа, 12:17 8
Політика 2020-09-30T13:30:03+03:00
Українські Новини
Децентралізацію не відчула на собі половина українців

Децентралізацію не відчула на собі половина українців

Ольга Фандорина
Реформа, Центр Разумкова, Децентралізація, соцопитування
Соціологічне опитування. Фото: 5.ua
Соціологічне опитування. Фото: 5.ua

Серед опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 46,7% респондентів не відчули ніяких змін з початку реформи децентралізації.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам ставилося запитання: "З початку реформи децентралізації у 2015 році істотно зросли доходи місцевих бюджетів. Чи відчули ви якісь результати використання цих коштів (поліпшення якості послуг, доброустрій, соціальної допомоги) за цей час?"

Так, 26,8% відповіли, що вони відчули деякі зміни на краще, 46,7% - не відчули змін, 12,1% - відчули зміни тільки до гіршого, 14,3% - не змогли відповісти.

Більше інших результати реформи відчули громадяни центральних регіонів (31%), а жителі Східної України таких змін не побачили (54,5%).

Опитування проводилося з 14 по 19 серпня серед 2 022 повнолітніх жителів усіх регіонів (крім окупованого Криму та деяких територій Луганської та Донецької області) методом особистого формалізованого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 129 районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу.

Так, Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму.

Також Зеленський вирішив відкликати зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

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