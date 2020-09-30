Зеленський створив координаційну раду з вирішення проблемних питань в містобудуванні

Зеленський створив координаційну раду з розв'язання проблемних питань в містобудуванні. Фото: Офіс президента України

Зеленський створив координаційну раду з розв'язання проблемних питань в містобудуванні. Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський, який раніше закликав Верховну Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024 , створив координаційну раду з розв'язання проблемних питань в містобудуванні.

Про це йдеться в указі Президента №413/2020 від 29 вересня, передають Українські Новини.

Рада буде функціонувати як консультаційно-дорадчий орган при Президентові.

Основними завданнями органу стануть вивчення проблемних питань при реалізації прав громадян на житло, забезпечення прав інвесторів і забудовників, аналіз реалізації державної політики в містобудуванні, моніторинг стану виконання законодавчих актів у сфері містобудування.

Також координаційна рада зможе напрацьовувати пропозиції щодо стимулювання інвестиційної діяльності в містобудуванні, впровадження ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників, розв'язання проблемних питань у сфері містобудування.

Рада має право отримувати необхідну інформацію, матеріали та документи від органів державної влади та місцевого самоврядування.

Члени координаційної ради будуть працювати на громадських засадах.

Керівник Офісу Президента повинен у місячний термін внести пропозиції щодо персонального складу координаційної ради.

Як повідомляли Українські новини, впроваджена реформа архітектурно-будівельного контролю збереже статус-кво у корупційній системі, унеможливить розгляд справ за участю ДАБІ в судах та створить ризик збільшення кількості самочинних об’єктів.

Також Зеленський доручив міністру розвитку громад і територій Олені Бабак подолати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування до кінця поточного року.

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