Зеленський створив координаційну раду з вирішення проблемних питань в містобудуванні

Президент Володимир Зеленський, який раніше закликав Верховну Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024, створив координаційну раду з розв'язання проблемних питань в містобудуванні. Про це йдеться в указі Президента №413\/2020 від 29 вересня, передають Українські Новини. Рада буде функціонувати як консультаційно-дорадчий орган при Президентові. Основними завданнями органу стануть вивчення проблемних питань при реалізації прав громадян на житло, забезпечення прав інвесторів і забудовників, аналіз реалізації державної політики в містобудуванні, моніторинг стану виконання законодавчих актів у сфері містобудування. Також координаційна рада зможе напрацьовувати пропозиції щодо стимулювання інвестиційної діяльності в містобудуванні, впровадження ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників, розв'язання проблемних питань у сфері містобудування. Рада має право отримувати необхідну інформацію, матеріали та документи від органів державної влади та місцевого самоврядування. Члени координаційної ради будуть працювати на громадських засадах. Керівник Офісу Президента повинен у місячний термін внести пропозиції щодо персонального складу координаційної ради. Як повідомляли Українські новини, впроваджена реформа архітектурно-будівельного контролю збереже статус-кво у корупційній системі, унеможливить розгляд справ за участю ДАБІ в судах та створить ризик збільшення кількості самочинних об’єктів. Також Зеленський доручив міністру розвитку громад і територій Олені Бабак подолати корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування до кінця поточного року.