Зеленський закликає Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024

В той час, як більш ніж половина жителів підконтрольній території Донбасу негативно оцінюють роботу Зеленського , президент Володимир Зеленський закликає Верховну Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки .

Про це йдеться в повідомленні пресслужба Офісу Президента за результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"Глава держави закликає Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки", - йдеться в ньому.

Зеленський підкреслив, що стратегія - це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях.

За його словами, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет Міністрів схвалив і подав на розгляд Ради проєкт закону "Про основи державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", яким повинна бути затверджена антикорупційна стратегія.

Відповідний законопроєкт №4135 вже зареєстрований в парламенті.

Представляючи проєкт стратегії, голова Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков зазначив, що створення такого документа є абсолютно необхідним кроком, оскільки 91% українців вважають корупцію дуже серйозною проблемою.

"Стратегія містить п'ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів і усунення їх дублювання, цифрова трансформація і відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний і приватний сектори економіки; податки та митниця, будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров'я, соціальний захист; система запобігання і протидії корупції в цілому", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, оскільки 26 вересня візит керівників інститутів ЄС в Україні не зміг відбутися, почалося узгодження нової дати відвідин Донбасу Зеленським, верховним представником ЄС Боррелем і президентом Євроради Мішелем.

Тим часом Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив Президент Володимир Зеленський, не збиралася з липня 2019 року.

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