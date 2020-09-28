підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 вересня 2020, понеділок, 21:45 9
Президент 2020-09-29T00:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський закликає Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024

Зеленський закликає Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024

Александр Савич
НАЗК, Володимир Зеленський, Президент Володимир Зеленський, антикорупційна стратегія
Зеленський закликає Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024
Зеленський закликає Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024

В той час, як більш ніж половина жителів підконтрольній території Донбасу негативно оцінюють роботу Зеленського, президент Володимир Зеленський закликає Верховну Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужба Офісу Президента за результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"Глава держави закликає Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки", - йдеться в ньому.

Зеленський підкреслив, що стратегія - це система заходів, впровадження яких може забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях.

За його словами, починаючи з 2018 року в Україні відсутній основний стратегічний документ у сфері протидії корупції, що є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет Міністрів схвалив і подав на розгляд Ради проєкт закону "Про основи державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", яким повинна бути затверджена антикорупційна стратегія.

Відповідний законопроєкт №4135 вже зареєстрований в парламенті.

Представляючи проєкт стратегії, голова Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков зазначив, що створення такого документа є абсолютно необхідним кроком, оскільки 91% українців вважають корупцію дуже серйозною проблемою.

"Стратегія містить п'ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів і усунення їх дублювання, цифрова трансформація і відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний і приватний сектори економіки; податки та митниця, будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров'я, соціальний захист; система запобігання і протидії корупції в цілому", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, оскільки 26 вересня візит керівників інститутів ЄС в Україні не зміг відбутися, почалося узгодження нової дати відвідин Донбасу Зеленським, верховним представником ЄС Боррелем і президентом Євроради Мішелем.

Тим часом Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив Президент Володимир Зеленський, не збиралася з липня 2019 року.

Більше новин про: НАЗК Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський антикорупційна стратегія

Заборона на в'їзд іноземців в Україну більше не діє, - Держприкордонслужба
У серпні середня зарплата українців зменшилася на 360 гривень
Новини
Збитки від корупції зменшаться на 200 млрд гривень в рік після реалізації антикорупційної стратегії, - Новіков 23:59
Суд залишив підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка під вартою, - захист 23:34
У київському метро під потягом загинула людина 22:55
Коронавірус. Фото: pixabay
Вакцина від коронавірусу. Доктор Комаровський розповів, чи можна вже робити щеплення 22:01
Зеленський закликає Раду якомога швидше затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2024 21:45
більше новин
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
СOOP Україна разом із зарубіжними партнерами готується до нової хвилі коронавірусу 12:59
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
ДТП із Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
Потерпілі у справі тещі Притули Сопельник подали цивільний позов про виплату їм 5,6 млн гривень компенсації 12:47
НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових 13:31
більше новин
НБУ очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok