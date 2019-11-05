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05 листопада 2019, вівторок, 20:13 13
Політика 2019-11-05T22:30:03+02:00
Українські Новини
Зеленський віддав наказ за 2 місяці викорінити корупцію зі сфери будівництва і архітектури

Зеленський віддав наказ за 2 місяці викорінити корупцію зі сфери будівництва і архітектури

Корупція, Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив міністру розвитку громад і територій Олені Бабак подолати корупцію в сфері государственноого архітектурно-будівельного контролю та містобудування до кінця поточного року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента про результати зустрічі Зеленського з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський зазначив необхідність до кінця 2019 ліквідувати тотальну корупцію у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування. Відповідну задачу Володимир Зеленський поставив перед міністром розвитку громад і територій України Оленою Бабак", - сказано в ньому.

зокрема, глава держави вказав на необхідність перевести надання адміністративних послуг в будівництві в електронний формат і ввести автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів.

Крім того, Зеленський доручив міністру юстиції Денису Малюське внести зміни в програмне забезпечення реєстрів нерухомості і бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ до них.

Також Малюська повинен до кінця червня 2020 року забезпечити формування законодавчої основи для роботи електронного нотаріату.

Крім цього, віце-прем'єр-міністру, міністру з питань цифровий трансформації Михайлу Федорову доручено до 31 грудня забезпечити впровадження першого етапу проекту "еМалятко".

Як повідомляли Українські Новини, Вікіпедія "охрестила" перейменоване міністерство Минразгромом: реакція соцмереж. Главою відомства стала Альона Бабак, за призначення якої проголосував 281 депутат.

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