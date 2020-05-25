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25 травня 2020, понеділок, 09:01 371
Економіка 2020-05-25T10:00:03+03:00
Українські Новини
Громадські організації заявили про дискредитації реформи державного архітектурно-будівельного контролю

Громадські організації заявили про дискредитації реформи державного архітектурно-будівельного контролю

Тетяна Зотова
ДАБІ, Будівництво, Архітектура, Містобудування
ГАСИ. Фото: ДТ
ГАСИ. Фото: ДТ

Запроваджена реформа архітектурно-будівельного контролю збереже статус-кво у корупційній системі, унеможливить розгляд справ за участю ДАБІ в судах та створить ризик збільшення кількості самочинних об’єктів.

Про це йдеться у відкритому листі Національної спілки архітекторів України, Конфедерації будівельників України, ГО "Разом проти корупції" та Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України.

Натомість, експертне середовище пропонує власний шлях реформування галузі.

"1. Реанімувати робочу групу при Міністерстві розвитку громад і територій України/Уряді, оновити її персональний склад, залучити до неї представників галузі та експертного середовища, забезпечити участь у її роботі керівництва ЦОВВ.

2. Забезпечити прозору процедуру експертних обговорень усіх подальших змін та кроків впроваджуваної реформи сфери містобудування, а також виважене та системне реформування галузі", - йдеться у листі.

Автори листа нагадують, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) у ЗМІ називають одним з найбільш корумпованих державних органів. Існує паралельна до офіційних органів архбудконтролю мережа, яка збирає кошти за видачу вихідних даних та дозвільних документів, за гроші “не помічає” порушень та фактично керує органом влади під прикриттям силових структур.

Проте, запропонована владою реформа ліквідації ДАБІ запроваджує 3 нові держоргани:

Державну сервісну службу містобудування України – виконуватиме реєстраційні функції у будівництві;

Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні – визначатиме параметри, ДБН, єврокоди;

Державну інспекцію містобудування України – проводитиме нагляд і контроль у будівництві.

"Сама ідея розподілу дозвільних та контрольних функцій є правильною, але  її впровадження без зміни порядку функціонування призведе до ефекту хворої ракової клітини: замість одного хворого органу ми отримаємо три", - говориться у зверненні.

Так, фахівці архбудконтролю не будуть несуть відповідальність за неправомірні рішення.  Прозорі процедури видачі дозволів на будівництво відсутні. Будівельним контролем від самого початку не передбачено перевірок відповідності проектів на будівництво вимогам містобудівної документації.

Експерти вбачають низку проблем, які створює запроваджена реформа: збереження статус-кво у корупційній системі архбудконтролю; неможливість розгляду всіх справ за участю ДАБІ, оскільки після ліквідації цього органу відсутній його правонаступник, отже у понад 2800 судових справах ніхто не понесе відповідальність за порушення; блокування проведення будь-якого державного архітектурно-будівельного контролю, відтак є обґрунтований ризик збільшення кількості самочинних об’єктів.

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