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30 вересня 2020, середа, 11:45 6
Кабмін 2020-09-30T13:15:03+03:00
Українські Новини
Кулеба розповів, як Україна офіційно буде називати Лукашенка після 5 листопада

Кулеба розповів, як Україна офіційно буде називати Лукашенка після 5 листопада

Александр Савич
Білорусь, Олександр Лукашенко, МЗС України, Міністерство закордонних справ, Дмитро Кулеба, Міністерство закордонних справ України
Україна офіційно перестане називати Олександра Лукашенка
Україна офіційно перестане називати Олександра Лукашенка "президентом Білорусі". Фото: gordonua.com

У той час як Кулеба заявив про те, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу на запитання журналістів про те, як українська влада буде називати Лукашенка з 5 листопада, коли завершиться термін його 5-річної каденції на посаді Президента Білорусі, у зв'язку з невизнанням його легітимності після таємної інавгурації відповів – "Олександр Лукашенко", передають Українські Новини.

На уточнювальне питання про те, чи буде Україна називати Лукашенка незаконно обраним або нелегітимним Президентом, міністр відповів негативно.

"Це прекрасні формулювання для медіа, для заголовків, для постів у Фейсбуці. Але ви питаєте про офіційну позицію. Я вам відповідаю, що офіційна позиція - Олександр Лукашенко", - сказав він.

Також Кулеба прокоментував згадку України на дебатах між кандидатами в Президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом і Демократичної Джо Байденом.

"Що нас мало згадують в США протягом останнього року? Я коли в минулому листопаді був у Вашингтоні, коли ми боролися за введення американських санкцій проти "Північного потоку-2", то за хвилину ефіру CNN нарахував 12 згадок України.

Якщо в кінці вересня цього року згадали один раз, то я вважаю, що динаміка позитивна", - сказав він.

В ході дебатів Трамп звинуватив Байдена в тому, що його син Хантер нібито заробив мільйони в Україні корупційним шляхом.

Байден назвав це брехнею.

Як повідомляли Українські Новини, Україна не визнала легітимність "інавгурації" Олександра Лукашенка, яка проходила в режимі секретності в Мінську.

Також Німеччина та ще 6 країн заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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