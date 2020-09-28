Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців

Сьогодні, 28 вересня, в 00:00 знімається заборона на в'їзд в Україну іноземців, яка була введена опівночі 28 серпня. Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Так, повідомляється, що до 00 год. 00 хв. 28.09.2020 було заборонено в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства. Виняток становили іноземці, які:

є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України;

прибувають в Україну з метою навчання навчання у закладах вищої освіти;

проходять військову службу у Збройних Силах;

постійно або тимчасово проживають на території України та мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

Як повідомляли Українські Новини, після заборони на в'їзд в Україну іноземцям майже 98% бажаючих перетнули кордон на вихідних, 29-30 серпня.

Також турфірми протестували біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців.

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