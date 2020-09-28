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28 сентября 2020, понедельник, 19:22 25
Политика 2020-09-28T19:45:01+03:00
Українські Новини
Украинцев призывают не ехать в конфликтующие Азербайджан и Армению

Украинцев призывают не ехать в конфликтующие Азербайджан и Армению

Кира Молчанова
Азербайджан, Посольство, Армения, Карабах, Нагорный Карабах
Баку, Азербайджан. Фото: pixabay
Баку, Азербайджан. Фото: pixabay

Посольства Украины в Азербайджане и в Армении призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны, а находящихся там — в регионы, приближенные к зоне боевых действий.

 Об этом говорится в сообщениях посольств, передают Українськi Новини.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью на линии соприкосновения между Вооруженными силами Азербайджанской республики и Вооруженными силами Армении посольство Украины в АР призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий", - сказано в сообщении одного посольства.

Посольство призывает находящихся в Азербайджане украинцев следить за ситуацией с безопасностью, избегать любых не санкционированных властью публичных мероприятий, соблюдать ограничения на период действия военного положения.

В азербайджанских районах, где введен комендантский час, запрещено пребывать в общественных местах без специальных разрешений, действуют ограничения относительно использования транспорта и установлен специальный режим въезда-выезда.

"В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границе и Нагорному Карабаху. Не посещайте Нагорный Карабах", - говорится в сообщении другого посольства.

В Армении в условиях военного положения необходимо всегда иметь при себе паспорт, сведения о группе крови и проблемах со здоровьем; знать места расположения защитных сооружений.

Посольство рекомендует пытаться как можно меньше находиться вне дома и работы без необходимости; избегать массового скопления людей; при появлении вооруженных людей и техники немедленно покинуть район; при обстрелах спрятаться в ближайшее укрытие, а при отсутствии такового использовать углубления рельефа.

На сайтах обоих посольств размещены контакты на случай экстренных ситуаций.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных делпризывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

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