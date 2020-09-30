Кандидатами в мери Одеси зареєстрували двох Зеленських, чотирьох Філімонових, Саакашвілі і Дарта Вейдера

В той час, як "Слуга народу" оголосила всіх кандидатів в мери міст України - в списках коміки, лікарі та банкіри , Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси однойменнців уже відомих політиків – Олександра Зеленського від "Циганського партії" і Олега Зеленського від "Молоді до влади", Вадима Філімонова від "Нашої землі", Олега Філімонова від "Стабільності та справедливості", Олега Філімонова від "Студентської партії", Олега Філімонова від "Зелених", Михайла Володимировича Саакашвілі від його однойменного блоку і Дарта Вейдера від його однойменного блоку.

Про це йдеться в постановах тервиборчкому №86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, передають Українські Новини.

Також, згідно з постановою №83, тервиборчком відмовив в реєстрації в кандидати в мери Богдану Трухановому.

Всі перераховані кандидати (крім Дарта Вейдера) є однаковим прізвищем раніше зареєстрованих кандидатів.

У глави виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі - по батькові Миколайович (Ніколозович).

Як повідомляли Українськi Новини, Одеський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Одеси коміка Олега Філімонова (від партії "Слуга народу") і чинного мера Одеси Геннадія Труханова (партія "Довіряй справах").

Раніше партія "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутата Верховної Ради від однойменної фракції Ірину Верещук.

Крім того, виборча кампанія чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартувала 5 вересня.

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