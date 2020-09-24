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24 вересня 2020, четвер, 22:31 7
Америка 2020-09-24T23:30:02+03:00
Українські Новини
Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала до суду

Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала до суду

Александр Савич
США, Трамп, Дональд Трамп
Племінниця Дональда Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала в суд. Фото: championat.com
Племінниця Дональда Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала в суд. Фото: championat.com

Після оприлюднення заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що США має "неймовірну" зброєю, про яку ніхто не знає, стало відомо, що племінниця Трампа Мері Трамп подала на нього в суд за шахрайство. Про це повідомляє CNN.

Так, дочка старшого брата Трампа Фреда, 55-річна Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов, в якому звинуватила дядька, а також інших членів сім'ї у викраденні десятків мільйонів доларів, які повинні були дістатися їй у спадок від дідуся.

У позові Мері Трамп стверджує, що для Трампів "шахрайство було не просто сімейним бізнесом - це був спосіб життя".

Багато з звинувачень поданих в позові були описані в книзі Мері Трамп, яка вийшла влітку цього року.

"У книзі вона каже, що була виключена з заповіту дідуся в результаті смерті батька, а Роберт Трамп нібито пояснив їй, що вона виключена, тому що її батько помер від алкоголізму, і не був поруч, щоб успадкувати частку", - передає CNN.

У позові також вказується, що після смерті батька Мері в 1981 році брати Дональд і Роберт, а також сестра Меріенн стали опікунами 16-річної Мері, але замість того, щоб піклуватися про її інтересах, крали її гроші, обманювали її і приховували свої справжні дії 

Як повідомляли Українські новини, Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади в разі поразки на виборах президента США.

Племінниця Дональда Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала в суд.

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