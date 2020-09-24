Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала до суду

Племінниця Дональда Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала в суд. Фото: championat.com

Племінниця Дональда Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала в суд. Фото: championat.com

Після оприлюднення заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що США має "неймовірну" зброєю, про яку ніхто не знає , стало відомо, що племінниця Трампа Мері Трамп подала на нього в суд за шахрайство. Про це повідомляє CNN.

Так, дочка старшого брата Трампа Фреда, 55-річна Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов, в якому звинуватила дядька, а також інших членів сім'ї у викраденні десятків мільйонів доларів, які повинні були дістатися їй у спадок від дідуся.

У позові Мері Трамп стверджує, що для Трампів "шахрайство було не просто сімейним бізнесом - це був спосіб життя".

Багато з звинувачень поданих в позові були описані в книзі Мері Трамп, яка вийшла влітку цього року.

"У книзі вона каже, що була виключена з заповіту дідуся в результаті смерті батька, а Роберт Трамп нібито пояснив їй, що вона виключена, тому що її батько помер від алкоголізму, і не був поруч, щоб успадкувати частку", - передає CNN.

У позові також вказується, що після смерті батька Мері в 1981 році брати Дональд і Роберт, а також сестра Меріенн стали опікунами 16-річної Мері, але замість того, щоб піклуватися про її інтересах, крали її гроші, обманювали її і приховували свої справжні дії

Як повідомляли Українські новини, Трамп відмовився гарантувати мирну передачу влади в разі поразки на виборах президента США.

Племінниця Дональда Трампа звинуватила його в шахрайстві і подала в суд.

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