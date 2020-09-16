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  • Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи
16 вересня 2020, середа, 14:30 589
Політика 2020-09-16T14:46:25+03:00
Українські Новини
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи

Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи

Кира Молчанова
Джо Байден, Петро Порошенко, Андрій Деркач, Плівки Деркача

Ексвіцепрезидент США Джо Байден у розмові з експрезидентом України Петром Порошенком назвав новообраного Президента США Дональда Трампа "собакою, який біжить за машиною по дорозі". Про це повідомив на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" народний депутат Андрій Деркач, публікуючи нові записи розмов з голосами, схожими на Байдена та Порошенка.

Коментуючи розповіді Порошенко про розмову з Трампом, Байден назвав останнього "собакою".

"Цей хлопець, кажучи англійською, він є собакою, яка біжить за машиною по дорозі. Поганий собака буде бігти за машиною вздовж дороги. Це – вираз англійською мовою. Він схопив машину. Він – собака, яка схопила машину. Він не знає, що робити, він навіть не знає, з чого зроблена ця машина або що там. Отже, у нас є шанс зробити його героєм", – сказав голос, схожий на Байдена, на записи.

Деркач прокоментував цей запис.

"Справді, називати президента своєї країни "собакою, що біжить за машиною", а другому підсміюватися – ознака справжніх державних мужів та високої культури державності. Цинічні тексти цинічних людей. Продавав надію, все інше – грабував. Байден запевняє Порошенко – ніхто нікуди не йде. Навпаки, запевняв, що впливав на перехідну адміністрацію Президента Трампа", – сказав Деркач.

Нардеп зазначив, що Байден, після відходу з поста віце-президента США, регулярно телефонував Порошенко.

"Байдену було важливо упевнитися, що в стосунках нічого не змінилося, а Порошенко, важливо було відзвітувати про зовнішню політику України та відносини з новим Президентом США Дональдом Трампом", – заявив Деркач.

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