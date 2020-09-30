Луценко повідомив, що бореться з раком і переніс операцію в Німеччині

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко хворіє на онкологічне захворювання і переніс операцію в Німеччині.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, в день Віри, Надії та Любові, закінчився хірургічний етап мого онкозахворювання. Дякую українським і німецьким лікарям. Позаду 8-годинна операція і дні болю. Попереду - хімієтерапія", - написав Луценко.

Він запевнив усіх, що все буде добре.

Також Луценко додав, що попри хворобу, залишається в політиці.

Як повідомляли Українські Новини, через погіршення стану здоров'я Ірина Луценко достроково склала з себе обов'язки парламентарія – у копії заяви на ім'я голови Парламенту Дмитра Разумкова від депутата Ірини Луценко та вказує як причину відходу з Ради саме серйозні проблеми із самопочуттям.

Так, Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко. Депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський намагався закликати парламентаріїв не голосувати за припинення повноважень депутата Луценка.

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