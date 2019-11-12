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12 листопада 2019, вівторок, 16:56 93
Верховна Рада і партії 2019-11-12T19:38:54+02:00
Українські Новини
Рада достроково припинила повноваження Луценко: Бужанський був проти

Рада достроково припинила повноваження Луценко: Бужанський був проти

Рада, Ірина Луценко, Володимир В'ятрович, Максим Бужанський
Ірина Луценко. Фото: ВР
Ірина Луценко. Фото: ВР

Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко.

За відповідне рішення проголосували 275 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Луценка було обрано в Раду 9-го скликання за списком партії "Європейська солідарність".

Була заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка" в Раді 8-го скликання, а з квітня 2017 року до травня 2019 - представником Президента Петра Порошенка в парламенті.

При цьому депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський намагався закликати парламентаріїв не голосувати за припинення повноважень депутата Луценка.

За його словами, замість Луценка в Раду за списком партії "Європейська солідарність" мала пройти колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, яку прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір призначити своїм радником.

Бужанський зазначив, що таким чином, до парламенту від "Євросолідарності" проходить екс-голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Ні В'ятровичу в Раді", - сказав з трибуни парламенту Бужанський.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Луценко ("Євросолідарність") вирішила достроково скласти повноваження депутата через проблеми з серцем.

Тим часом Ірина Луценко задекларувала 2 млн гривень доходів і готівкою 245 тис. доларів, 50 тис. євро і 40 тис. гривень за 2018 рік, в той час як її чоловік Юрій Луценко за рік заробив 1,8 мільйона гривень.

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