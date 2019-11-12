Рада достроково припинила повноваження Луценко: Бужанський був проти

Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко. За відповідне рішення проголосували 275 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Луценка було обрано в Раду 9-го скликання за списком партії "Європейська солідарність". Була заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка" в Раді 8-го скликання, а з квітня 2017 року до травня 2019 - представником Президента Петра Порошенка в парламенті. При цьому депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський намагався закликати парламентаріїв не голосувати за припинення повноважень депутата Луценка. За його словами, замість Луценка в Раду за списком партії "Європейська солідарність" мала пройти колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, яку прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір призначити своїм радником. Бужанський зазначив, що таким чином, до парламенту від "Євросолідарності" проходить екс-голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. "Ні В'ятровичу в Раді", - сказав з трибуни парламенту Бужанський. Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Луценко ("Євросолідарність") вирішила достроково скласти повноваження депутата через проблеми з серцем. Тим часом Ірина Луценко задекларувала 2 млн гривень доходів і готівкою 245 тис. доларів, 50 тис. євро і 40 тис. гривень за 2018 рік, в той час як її чоловік Юрій Луценко за рік заробив 1,8 мільйона гривень.