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20 листопада 2019, середа, 12:33 10 Документ
Верховна Рада і партії 2019-11-20T12:33:02+02:00
Українські Новини
Стан здоров'я Ірини Луценко вимагає значного часу для лікування і реабілітації

Стан здоров'я Ірини Луценко вимагає значного часу для лікування і реабілітації

Верховна Рада України, Заява, Дмитро Разумков, Луценко Ірина, Депутатські повноваження

Єдиною причиною, яка змусила колишнього Народного депутата України Ірину Луценко достроково скласти з себе обов'язки парламентарія, стало різке погіршення стану здоров'я. У всякому разі, такий висновок можна зробити з документів, отриманих Інформаційним агентством Українські Новини у відповідь на запит до Верховної Ради України.

В копії заяви на ім'я голови Парламенту Дмитра Разумкова від депутата Ірини

У копії заяви на ім'я голови Парламенту Дмитра Разумкова від депутата Ірини Луценко та вказує як причину відходу з Ради саме серйозні проблеми із самопочуттям.

"Інформую Вас, що в період з вересня 2019 р по  сьогоднішній день (заява датована 1.11.19, - прим. Ред.) суттєво погіршився стан мого здоров'я. Відповідно, це потрибує значного терміну лікування і реабілітації", - зазначила Луценко в заяві на ім'я спікера Верховної Ради.

5 листопада Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув цю заяву Ірини Луценко і проголосував за проект парламентської Постанови про дострокове припинення її депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко. За відповідне рішення проголосували 275 депутатів при мінімально необхідних 226.

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