Київ скували масштабні ранкові затори. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 29 вересня, в Києві на дорогах знову утворилися затори, водії "застрягли" в величезних ранкових пробках. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини. Так, згідно з даними сервісу, станом на 10:10 в Києві найбільш завантаженим є Правий берег, де масштабні пробки скували проспект Любомира Гузара, а також вулицю Вадима Гетьмана і Польова. Пробки на вул. Вадима Гетьмана Крім того, повільно рухаються автомобілі і в районі станцій метро "Святошин", "Житомирська" та "Берестейська". Пробки в Святошинському районі Києва Невеликі труднощі в русі спостерігаються і в сторону Софіївської Борщагівки й Вишневого. Традиційні пробки скували Поділ, особливо Набережне шосе і Набережно-Рибальську вулицю. Неподалік від станції метро "Почайна" завантажена вулиця Новокостянтинівська. Пробки в Києві. Карта: Google Maps Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД), яка буде проходити навколо столиці, в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році. Тим часом Київ перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.