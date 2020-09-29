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29 вересня 2020, вівторок, 10:29 6
Суспільство 2020-09-29T11:58:16+03:00
Українські Новини
Київ скували масштабні ранкові затори. Де найбільш завантажені дороги

Київ скували масштабні ранкові затори. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Затори в Києві, пробки в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 29 вересня, в Києві на дорогах знову утворилися затори, водії "застрягли" в величезних ранкових пробках. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, станом на 10:10 в Києві найбільш завантаженим є Правий берег, де масштабні пробки скували проспект Любомира Гузара, а також вулицю Вадима Гетьмана і Польова. 

Пробки на вул. Вадима ГетьманаПробки на вул. Вадима Гетьмана

Крім того, повільно рухаються автомобілі і в районі станцій метро "Святошин", "Житомирська" та "Берестейська".

Пробки в Святошинському районі КиєваПробки в Святошинському районі Києва

Невеликі труднощі в русі спостерігаються і в сторону Софіївської Борщагівки й Вишневого.

Традиційні пробки скували Поділ, особливо Набережне шосе і Набережно-Рибальську вулицю. Неподалік від станції метро "Почайна" завантажена вулиця Новокостянтинівська.

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД), яка буде проходити навколо столиці, в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Тим часом Київ перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

 
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