Київ скували масштабні ранкові затори. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 29 вересня, в Києві на дорогах знову утворилися затори, водії "застрягли" в величезних ранкових пробках. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, станом на 10:10 в Києві найбільш завантаженим є Правий берег, де масштабні пробки скували проспект Любомира Гузара, а також вулицю Вадима Гетьмана і Польова.

Пробки на вул. Вадима Гетьмана

Крім того, повільно рухаються автомобілі і в районі станцій метро "Святошин", "Житомирська" та "Берестейська".

Пробки в Святошинському районі Києва

Невеликі труднощі в русі спостерігаються і в сторону Софіївської Борщагівки й Вишневого.

Традиційні пробки скували Поділ, особливо Набережне шосе і Набережно-Рибальську вулицю. Неподалік від станції метро "Почайна" завантажена вулиця Новокостянтинівська.

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД), яка буде проходити навколо столиці, в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Тим часом Київ перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини