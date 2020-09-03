Астрологи рассказали, какие знаки зодиака станут счастливее этой осенью

В то время, как в четверг, 3 сентября, три знака зодиака избавятся от всех тревог, осень осчастливит Тельцов, Близнецов, Раков, Скорпионов и Рыб и подарит им успех практически во всех сферах жизни. Астрологи подробно рассказали, что ждет представителей этих знаков зодиака в сентябре-ноябре 2020 года.

Телец

На пути Тельцов в последнее время было много препятствий, напоминающих черную полосу, но уже в сентябре-октябре все изменится к лучшему. Этой осенью представителям этого знака звезды подарят успех, в который поначалу будет сложно поверить. Осенние дни пролетят быстро, но успеют окутать счастьем и благополучием. Гармоничный период подарит возможность заключить выгодные финансовые сделки. На пути окажется хорошая прибыль, которая даст мощный импульс к достижению многих поставленных целей.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам приурочить самые важные дела и начинания к осеннему периоду. В этом случае их ждет не только успех, но и всесторонняя помощь звезд и единомышленников. Сентябрь, октябрь и ноябрь удачны для крупных бизнес-проектов, создания семьи и новых начинаний. У Близнецов будет одна обязанность — быть счастливыми. Самое главное — не погружаться в рутину. Ведь осенью появится возможность остановиться и прожить тот самый момент. Каждый выходной и даже кофе-брейк будет полон идей, открытий, желаний и целей, которые будут исполняться сами собой. Установка "могу и обязан" превратится в "хочу и получу".

Рак

Начало осени будет энергетически нестабильным. Раки могут ощущать эмоциональное бессилие или даже падение, что навредит их целостности. Но появятся силы лавировать и стабилизировать жизненный фон. Со временем все войдет в гармонию. В какой-то момент осени представители знака столкнутся с ощущением, что жизнь скоро изменится. И это предчувствие нельзя игнорировать — это подсказка свыше, сигнализирующая о переменах к лучшему. Звезды подбросят Ракам несколько идей о том, как стать счастливыми. Нужно следить за появлением знаков в обычных вещах и настроить внутренний радар на прием этих сигналов. Ведь вслед за переменами придет материальное богатство.

Скорпион

Скорпионам невероятно повезет в начале и конце осени. Активные планеты наполнят жизнь позитивной энергией, которую с легкостью получится направить на решение срочных дел и трудоемких задач. Покончив с затянувшимися проблемами, Скорпионы воспрянут духом. Главное — не растратить силы впустую. Нужно иметь при себе четкий план действий, например, в виде карты желаний на осень-2020, чтобы успеть за три месяца выполнить все задуманное и даже больше. Может появиться некое давление со стороны внешнего мира, но лучше всего наблюдать за переменами внутренними и нейтрализовывать негативные установки. После откроется внутренний поток — Скорпионы обретут энергетический ресурс для реализации задуманного.

Рыбы

Рыбы будут счастливы, потому что осенью им удастся избавиться от многих насущных проблем. Внутренняя сила придаст много энергии. Представители знака начнут активно действовать в материальной и духовной сферах, а значит, события сложатся так, как нужно Рыбам. Удачное стечение обстоятельств приведет к наполненности всех аспектов жизни. Астрологи советуют действовать и не оглядываться на прошлое. В противном случае эмоции будут бить через край и утянут на дно эмоционального круговорота.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба уверяет, что в сентябре четыре знака зодиака забудут о проблемах и трудностях.

Также астролог ранее спрогнозировал что всем знакам зодиака сулит сентябрь.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости