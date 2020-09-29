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29 вересня 2020, вівторок, 05:00 5
Lifestyle 2020-09-29T05:30:01+03:00
Українські Новини
Трьом знакам зодіаку зірки обіцяють сьогодні удачу, - астролог

Трьом знакам зодіаку зірки обіцяють сьогодні удачу, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

У той час, як за гороскопом на понеділок цей тиждень у Тельців, Стрільців і Козерогів міг початися з труднощів, за гороскопом на сьогодні Раків, Терезів і Скорпіонів чекає вдалий день. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на вівторок, 29 вересня, розкажуть Українські Новини.

Рак

Раків чекає продуктивний день, вони зможуть досягти значного прогресу у справах. Зірки радять представникам цього знаку сконцентруватися на сфері фінансів і особистому житті. Важливо чітко розуміти, чого хочете досягти, які цілі потрібно ставити перед собою, тоді зможете отримати навіть більше, ніж планували. У другій половині дня буде зберігатися ймовірність того, що Раки отримають несподіваний прибуток або подарунок.

Терези

Удача буде супроводжувати Терезів протягом усього дня. У вівторок представники знаку зможуть успішно проявити себе в різних сферах життя. Зірки радять з самого ранку розпланувати свій день, це допоможе діяти злагоджено і рухатися в потрібному напрямку. До вечора ж Терези зможуть розслабитися і провести час в компанії близьких і друзів.

Скорпіон

Зірки запевняють, що в заздалегідь сплановані дії позбавлять Скорпіонів від помилок і прорахунків в справах. За гороскопом на сьогодні, у першій половині вівторок можна вирішувати сімейні питання. А після полудня особливої ​​завантаженості справами представники цього знаку не відчують. Також увечері можна відправитися на побачення або провести час з друзями.

Як повідомляли Українські Новини,  астрологи розповіли, які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань  в кінці цього місяця.

Крім того, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені.

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