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30 вересня 2020, середа, 05:20 14
Економіка 2020-09-30T09:37:53+03:00
Українські Новини
Сьогодні останній день, коли можна розплатитися монетами 25 копійок. Де їх обміняти

Сьогодні останній день, коли можна розплатитися монетами 25 копійок. Де їх обміняти

Кира Молчанова
НБУ, Купюра, копійки, 25 копійок
Так виглядають купюри, які виведуть з обігу. Колаж пресслужба НБУ
Так виглядають купюри, які виведуть з обігу. Колаж пресслужба НБУ

Сьогодні, 30 вересня, останній день, коли в ходу залишаються монети номіналом 25 копійок і банкноти 1992 року випуску, оскільки НБУ вирішив вивести їх з обігу з жовтня. Однак обміняти їх можна буде протягом ще трьох років в будь-якому відділенні банку. Про те, що робити з грошима, у яких "закінчується термін придатності", розповіли в пресслужбі НБУ.

Обміняти монети й старі банкноти в будь-якому відділенні банку можна до 30 вересня 2021 року. Потім потрібно буде звертатися в НБУ або уповноважені банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Крім того, з 1 жовтня НБУ буде активніше змінювати обіг банкноти номіналом 1 і 2 гривні й монети номіналом в 1 гривню старого зразка (золотистого кольору). Замінять новими "сріблястими" гривнями. Але міняти їх не треба. Їх просто не видаватимуть в банках після того, як вони туди потрапили.

Крім того, в НБУ нагадали, що вже зроблено для оптимізації грошової системи. Так, НБУ:

  • вивів з обігу монети 1, 2 і 5 копійок;
  • почав замінювати банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень монетами;
  • оновив дизайн банкнот номіналом 20, 50, 100, 200 і 500 гривень;
  • ввів в обіг нову банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 червня НБУ ввів в обіг монету номіналом 10 гривень.

Також Нацбанк ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України".

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