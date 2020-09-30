Сьогодні останній день, коли можна розплатитися монетами 25 копійок. Де їх обміняти

Так виглядають купюри, які виведуть з обігу. Колаж пресслужба НБУ

Так виглядають купюри, які виведуть з обігу. Колаж пресслужба НБУ

Сьогодні, 30 вересня, останній день, коли в ходу залишаються монети номіналом 25 копійок і банкноти 1992 року випуску, оскільки НБУ вирішив вивести їх з обігу з жовтня . Однак обміняти їх можна буде протягом ще трьох років в будь-якому відділенні банку. Про те, що робити з грошима, у яких "закінчується термін придатності", розповіли в пресслужбі НБУ.

Обміняти монети й старі банкноти в будь-якому відділенні банку можна до 30 вересня 2021 року. Потім потрібно буде звертатися в НБУ або уповноважені банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Крім того, з 1 жовтня НБУ буде активніше змінювати обіг банкноти номіналом 1 і 2 гривні й монети номіналом в 1 гривню старого зразка (золотистого кольору). Замінять новими "сріблястими" гривнями. Але міняти їх не треба. Їх просто не видаватимуть в банках після того, як вони туди потрапили.

Крім того, в НБУ нагадали, що вже зроблено для оптимізації грошової системи. Так, НБУ:

вивів з обігу монети 1, 2 і 5 копійок;

почав замінювати банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень монетами;

оновив дизайн банкнот номіналом 20, 50, 100, 200 і 500 гривень;

ввів в обіг нову банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 червня НБУ ввів в обіг монету номіналом 10 гривень.

Також Нацбанк ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України".

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