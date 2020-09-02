НБУ вилучає з обігу монети в 25 копійок

Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан, передають Українські Новини.

"З 1 жовтня монети 25 коп перестають бути платіжним засобом. З жовтня ними не можна буде платити за товари або послуги. Але ці монети можна після 1 жовтня здавати в банки і міняти на інші банкноти і монети ще 3 роки", - сказав він.

Шабан додав, що НБУ з 1 жовтня вилучає з обігу купюри старих номіналів випуску до 2003 року.

Таких банкнот менше ніж 2% в обігу на сьогодні.

Національний банк буде активно виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

За період з 1 жовтня 2019 по 31 серпня 2020 року з готівкового обігу вилучено 77,5 млн штук монет дрібних номіналів, з них номіналом:

1 коп. - 3,5 млн штук або 0,14% від монет цього номіналу в обігу;

2 коп. - 1,9 млн штук або 0,14% від монет цього номіналу в обігу;

5 коп. - 23 млн штук або 1,3% від монет цього номіналу в обігу;

25 коп. - 49,1 млн штук або близько 3% від монет цього номіналу в зверненні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в обіг увійшли 5-гривневі монети.

Також повідомлялося, що виробництво однієї копійки коштує 16 копійок

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