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  • Аваков назвав Фокіна "махровим ідіотом" і запропонував "гнати" його на пенсію
29 вересня 2020, вівторок, 23:38 4
Політика 2020-09-29T23:54:12+03:00
Українські Новини
Аваков назвав Фокіна "махровим ідіотом" і запропонував "гнати" його на пенсію

Аваков назвав Фокіна "махровим ідіотом" і запропонував "гнати" його на пенсію

Кира Молчанова
Арсен Аваков, ТКГ, Вітольд Фокін
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на скандальну заяву колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки й співробітництва в Європі - Росія) Вітольда Фокіна, який не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Росією та Україною.

Про це Аваков написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських" Градів "під Савур-Могилою і Іловайськом!? .. Мерзотник."Їх там немає"- це слова Путіна, а не представника України. Слова Фокіна за останні тижні завдають колосального збитку країні та приносять біль і гнів в серця українців. Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію", - написав міністр.

На думку Фокіна, на Донбасі воюють найманці з близько 30 різних країн світу, але при активній підтримці військ Росії.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня глава української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кравчук заявив, що без внесення Верховною Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу такою, яка не відповідає національним інтересам.

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