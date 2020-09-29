Сьогодні виповнюється 79 років розстрілам в Бабиному Яру - одному з найстрашніших символів Голокосту

29 вересня 1941 року в Києві німецькі окупаційні війська провели масовий розстріл в урочищі Бабин Яр, який у вітчизняній і світовій історії став сумним символом Другої світової війни та звірств, які відбувалися на її протязі.

Урочище Бабин Яр знаходиться на північному заході Києва, між районами Сирець і Лук'янівка. Протягом 1941-1943 років в цьому місці, за різними даними, було вбито від 70 до 200 тисяч мирних жителів і військовополонених.

Незабаром після окупації Києва німецька адміністрація розповсюдила серед жителів міста оголошення про те, що 29 вересня всім євреям необхідно з'явитися в призначене місце, щоб потім нібито відправитися в Німеччину для "кращого життя". За невиконання даного наказу німці пригрозили розстрілом.

За словами істориків, тільки в перші дні розстрілів - 29 і 30 вересня - в урочищі загинуло понад 33 тисячі осіб, яких загони есесівців вбивали цілими групами.

Надалі, дане місце неодноразово використовувалося німцями для масових вбивств. Так, в період з 1941 до 1943 року в урочищі Бабин Яр розстріляли 70 тисяч євреїв, кілька таборів ромів, майже 700 пацієнтів Павлівської психіатричної лікарні, троє гравців київського "Динамо", а також десятки тисяч полонених червоноармійців.

Відзначимо, що з усіх розстрілюваних в Бабиному Яру людей змогли врятуватися 29 осіб.

Як повідомляли Україснькі Новини, 29 вересня в Києві заплановано захід, метою якого є вшанування пам'яті десятків тисяч людей, по-звірячому розстріляних у Бабиному Яру в 1941 році.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини