Пройдуть по дорозі смерті: в Києві відбудеться Марш пам'яті за жертвами розстрілів у Бабиному Яру

Сьогодні, 29 вересня, в Києві заплановано захід, метою якого є вшанування пам'яті десятків тисяч людей, по-звірячому розстріляних у Бабиному Яру в 1941 році.

Як написав на своїй сторінці в Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, участь у марші візьме Євген Городецький, який особисто стикнувся з подіями тих днів і зміг вижити.

Марш пам'яті запланований на 16:00, місце збору учасників - кінотеатр "Київська Русь". Пам'ятна хода пройде по тій же дорозі, де колись на розстріл йшли десятки тисяч осіб.

Свою сумну популярність Бабин Яр отримав як місце, де з 1941 по 1943 року відбувалися масові страти мирних жителів і полонених червоноармійців німецькими окупаційними військами. За даними дослідників, німці розстріляли близько 200 тисяч осіб.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини