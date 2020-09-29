підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
29 вересня 2020, вівторок, 10:11 11
Суспільство 2020-09-29T11:45:03+03:00
Українські Новини
У Бабиному Яру відкриють інсталяцію з розстріляними колонами, - ЗМІ

У Бабиному Яру відкриють інсталяцію з розстріляними колонами, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Геноцид, Менора, Голокост, Бабин Яр
Бабий Яр. Фото: strana.ua
Бабий Яр. Фото: strana.ua

На території Бабиного Яру в Києві 29 вересня відкриють аудіо-світлову інсталяцію, присвячену 79-й річниці Голокосту. В рамках заходу Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представить на території урочища кілька арт-проектів. Про це повідомляється на сайті центру, інформує портал kiev.strana.ua.

Серед іншого буде встановлена ​​тимчасова аудіо- та візуальна інсталяція. Вона являє собою десять металевих колон - символів знищених людей. Колони прошиті слідами куль.

"На 79-ту річницю трагедії ми представимо перші проекти на території яру. Найбільший з цих проектів - 40 метрів в діаметрі, буде відкритий на ділянці, де планується зведення меморіалу", - заявив генеральний директор Меморіального центру Макс Яковер.

У аудіоінсталяціі хор голосів озвучить імена убитих. Причому частина аудіоінсталяціі буде розташована на Дорозі Скорботи і на площі біля пам'ятника "Менора".

Крім того, на території урочища до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру будуть встановлені монокуляри, завдяки яким кожен відвідувач зможе побачити, як виглядала ця територія 79 років тому.

Відкриття підготував творчий колектив зі ста чоловік - громадян України, Ізраїлю, Великої Британії і США за участю українського театрального режисера Влада Троїцького і російського режисера Іллі Хржановського.

Більше новин про: Геноцид Менора Голокост Бабин Яр

ЗМІ прийняли за акт вандалізму віск від свічок на ...
Меморіал у Бабиному Яру може з'явитися вже до 2022...
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатар...
Зеленський очікує на концепцію майбутнього Меморіа...
Захворюваність на коронавірус в Україні зросла на третину, смертність - майже вдвічі за добу
Заборона продажу електронних сигарет неповнолітнім, вибори і держслужба: чим займуться депутати у вівторок
Новини
У Черкаській області ще в двох школах оголосили карантин через COVID-19 11:52
Заставу в 3 млн внесли небайдужі люди, які стурбовані проблемами Київщини, - Юрченко 11:43
Суд зобов'язав НАБУ розглянути факт розтрати майна нинішнім керівництвом ЗТМК 11:35
Міністр оборони поскаржився на Мінфін через скорочення граничних витрат на армію в 2021-23 роках, - ЗМІ 11:33
За добу МОЗ майже вдвічі збільшив кількість тестів на коронавірус 11:29
більше новин
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Глава Philip Morris International прогнозує близький кінець сигарет 12:25
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) 12:00 Прес-реліз
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
більше новин
Карантин в Україні триває 202 дні: які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok