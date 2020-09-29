У Бабиному Яру відкриють інсталяцію з розстріляними колонами, - ЗМІ

На території Бабиного Яру в Києві 29 вересня відкриють аудіо-світлову інсталяцію, присвячену 79-й річниці Голокосту. В рамках заходу Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представить на території урочища кілька арт-проектів. Про це повідомляється на сайті центру, інформує портал kiev.strana.ua.

Серед іншого буде встановлена ​​тимчасова аудіо- та візуальна інсталяція. Вона являє собою десять металевих колон - символів знищених людей. Колони прошиті слідами куль.

"На 79-ту річницю трагедії ми представимо перші проекти на території яру. Найбільший з цих проектів - 40 метрів в діаметрі, буде відкритий на ділянці, де планується зведення меморіалу", - заявив генеральний директор Меморіального центру Макс Яковер.

У аудіоінсталяціі хор голосів озвучить імена убитих. Причому частина аудіоінсталяціі буде розташована на Дорозі Скорботи і на площі біля пам'ятника "Менора".

Крім того, на території урочища до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру будуть встановлені монокуляри, завдяки яким кожен відвідувач зможе побачити, як виглядала ця територія 79 років тому.

Відкриття підготував творчий колектив зі ста чоловік - громадян України, Ізраїлю, Великої Британії і США за участю українського театрального режисера Влада Троїцького і російського режисера Іллі Хржановського.

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