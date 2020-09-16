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16 вересня 2020, середа, 14:02 413
Суспільство 2020-09-16T14:45:01+03:00
Українські Новини
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко

Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, КМДА, Опалювальний сезон

Столична тепломережа готова до початку опалювального сезону дочасно, якщо в цьому буде необхідність. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Технічно місто вже готове до пуску тепла в мережу. Фахівці комунального підприємства "Київтеплоенерго" здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Усунули 6,5 тисячі пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань. Підкреслю, що саме якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути багатьох аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене", – сказав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що місто готове надати необхідну допомогу управляючим компаніям, ОСББ та іншим житловим об’єднанням, аби вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.

"Фахівці "Київтеплоенерго" можуть оглянути справність обладнання і систем. Також закликаю всі ці об’єднання перевірити наявність заборгованості за тепло. Тобто зробити все необхідне, аби потім не здійснювати роботи в авральному режимі, коли на вулиці буде мінусова температура", – зазначив Віталій Кличко.

Київський міський голова також нагадав, що місто не тільки оновлює тепломережі і замінює аварійні труби (цього року оновили понад 100 км труб на найбільш проблемних ділянках). А й запроваджує новітні технології для утримання мереж.

"У новому опалювальному сезоні "Київтеплоенерго" досліджуватиме тепломережі за допомогою дронів із тепловізорами. Головне завдання такої техніки – оперативне виявлення ймовірних пошкоджень та "слабких місць" тепломереж, моніторинг стану енергетичного обладнання", – повідомив Віталій Кличко.

 

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