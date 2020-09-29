Синоптики прогнозують у жовтні середню температуру + 7 ... + 12 градусів

Український гідрометеорологічний центр прогнозує середньомісячну температуру +7 ... + 12 градусів в жовтні.

Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру, передають Українські Новини.

"Середня місячна температура передбачається 7-12 градусів тепла (в горах 6-7 градусів тепла), що близько до середніх багаторічних значень", - йдеться в повідомленні.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 30-65 мм, у Карпатах до 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як повідомляли Українські Новини, вже в жовтні піде сніг і вдарять морози: синоптики дали прогноз до кінця осені.

Крім того, синоптики вважають, що осінь-2020 в Україні буде і далі аномально теплою і сухою. Поступове похолодання почнеться тільки в перших числах жовтня, а перший мокрий сніг очікується не раніше кінця наступного місяця.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що жовтень буде прохолодним. Зате листопад, за прогнозами синоптика, буде переважно теплим для такого часу з незначними морозами і опадами - снігом чи дощем.

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