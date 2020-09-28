підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Життя
  • Осіннє тепло: синоптик розповіла, якою буде погода на початку тижня в Україні
28 вересня 2020, понеділок, 09:56 9
Життя 2020-09-28T11:30:03+03:00
Українські Новини
Осіннє тепло: синоптик розповіла, якою буде погода на початку тижня в Україні

Осіннє тепло: синоптик розповіла, якою буде погода на початку тижня в Україні

Надежда Комендантова
Погода, Тепло, Прогноз погоди
Осінь. Фото: pixabay.com
Осінь. Фото: pixabay.com

Після різкого похолодання з грозами з градом, початок тижня в Україні знову нагадає про літо. Синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів і сильного вітру.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook.

З її слів, в понеділок всі підуть на роботу в хорошому настрої. "Буде перерва в дощах. У більшості областей знову сухо, переважно сонячно", — повідомила вона.

На заході та в центральних областях, зі слів Діденка, буде прохолодніше - до +15 +19.

Тим часом більш детальний прогноз дали синоптики погодного ресурсу Метеопрог. У понеділок на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями, без опадів. І тільки в західних областях вдень очікуються дощі.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 28 вересня:

  • У центральних областях

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... +13°С, удень +19 ... +23°С.

  • На заході країни

Хмарно, дощ. Температура повітря вночі +6 ... + 8°С, вдень +18 ... +20°С.

  • У північних областях

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... + 12°С, удень +19 ... + 22°С.

  • На сході країни

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +11 ... + 13°С, вдень +22 ... + 24°С.

  • У південних областях

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +12 ... + 16°С, вдень +23 ... + 26°С.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... + 12°С, удень +19 ... + 21 ° С.

Сонце зійде о 6:53, а зайде о 18:43. Тривалість дня становитиме 11 год 50 хв.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Нагадаємо, вже в жовтні піде сніг і вдарять морози: синоптики дали прогноз до кінця осені.

Більше новин про: Погода Тепло Прогноз погоди

Україні за добу 2,6 тис. нових випадків коронавірусу, померли 37 осіб
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін
Новини
Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції, - "А-95" 11:19 Інфографіка
Через COVID-19 у викладачів і учнів у Рівному 20 класів відправили на самоізоляцію 10:59
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Суд визнав "Київенерго" банкрутом 10:40
У Луганській області другий день гасять лісову пожежу 10:32
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Партія "За майбутнє" висунула майже 30 тисяч кандидатів 14:01
Шмигаль нічого не знає про своє бажання перепідпорядкувати "Укргідроенерго" Кабміну 10:11
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов 10:53
Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції, - "А-95" 11:19 Інфографіка
більше новин
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест" 18:41
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Як оформити автоматичне нарахування пенсії не виходячи з дому: У ПФУ назвали алгоритм дій 05:30
Карантин в Україні триває 200 днів: які обмеження діють у "коронавірусних" зонах 08:25
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
більше новин
Україна 201-й день на карантині. Які обмеження діють в регіонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok