Осіннє тепло: синоптик розповіла, якою буде погода на початку тижня в Україні

Після різкого похолодання з грозами з градом, початок тижня в Україні знову нагадає про літо. Синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів і сильного вітру. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook. З її слів, в понеділок всі підуть на роботу в хорошому настрої. "Буде перерва в дощах. У більшості областей знову сухо, переважно сонячно", — повідомила вона. На заході та в центральних областях, зі слів Діденка, буде прохолодніше - до +15 +19. Тим часом більш детальний прогноз дали синоптики погодного ресурсу Метеопрог. У понеділок на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями, без опадів. І тільки в західних областях вдень очікуються дощі. Вітер південно-східний 7-12 м\/с. Прогноз погоди на 28 вересня: У центральних областях Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... +13°С, удень +19 ... +23°С. На заході країни Хмарно, дощ. Температура повітря вночі +6 ... + 8°С, вдень +18 ... +20°С. У північних областях Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... + 12°С, удень +19 ... + 22°С. На сході країни Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +11 ... + 13°С, вдень +22 ... + 24°С. У південних областях Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +12 ... + 16°С, вдень +23 ... + 26°С. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... + 12°С, удень +19 ... + 21 ° С. Сонце зійде о 6:53, а зайде о 18:43. Тривалість дня становитиме 11 год 50 хв. Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ. Нагадаємо, вже в жовтні піде сніг і вдарять морози: синоптики дали прогноз до кінця осені.