Осіннє тепло: синоптик розповіла, якою буде погода на початку тижня в Україні

Після різкого похолодання з грозами з градом , початок тижня в Україні знову нагадає про літо. Синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів і сильного вітру.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook.

З її слів, в понеділок всі підуть на роботу в хорошому настрої. "Буде перерва в дощах. У більшості областей знову сухо, переважно сонячно", — повідомила вона.

На заході та в центральних областях, зі слів Діденка, буде прохолодніше - до +15 +19.

Тим часом більш детальний прогноз дали синоптики погодного ресурсу Метеопрог. У понеділок на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями, без опадів. І тільки в західних областях вдень очікуються дощі.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 28 вересня:

У центральних областях

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... +13°С, удень +19 ... +23°С.

На заході країни

Хмарно, дощ. Температура повітря вночі +6 ... + 8°С, вдень +18 ... +20°С.

У північних областях

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... + 12°С, удень +19 ... + 22°С.

На сході країни

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +11 ... + 13°С, вдень +22 ... + 24°С.

У південних областях

Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +12 ... + 16°С, вдень +23 ... + 26°С.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +10 ... + 12°С, удень +19 ... + 21 ° С.

Сонце зійде о 6:53, а зайде о 18:43. Тривалість дня становитиме 11 год 50 хв.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Нагадаємо, вже в жовтні піде сніг і вдарять морози: синоптики дали прогноз до кінця осені.

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