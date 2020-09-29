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29 вересня 2020, вівторок, 18:15 5
Європа 2020-09-29T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Польщі 17-річна дівчина влаштувала різанину в школі

У Польщі 17-річна дівчина влаштувала різанину в школі

Константин Долгий
Школа, Польща, Різанина в школі, Інцидент
Поліція на місці нападу. Фото: zielonagora.wyborcza.pl
Поліція на місці нападу. Фото: zielonagora.wyborcza.pl

Тоді як в Одесі затримали чоловіка, який зарізав працівницю цілодобової аптеки, в Польщі дівчина-підліток, озброєна ножем, увірвалася в школу і напала на учнів. Як передають Українські Новини, про це пише Wyborcza.

Інцидент стався в населеному пункті Зелена Гура на заході Польщі. Дівчина-підліток увійшла в приміщення школи, коли йшли заняття. Вона відкрила двері першого-ліпшого класу і стала бити ножем дітей.

"Дівчина напала на випадкових людей з ножем. Троє учнів отримали ножові поранення. Їх життю нічого не загрожує ", - цитує видання слова прессекретар поліції міста.

Повідомляється, що постраждалих в результаті нападу госпіталізували. Один учень школи зазнав травми обличчя, нападниця розрізала йому брову.

Зазначається, що викладачі самостійно знешкодили дівчину. Вони відібрали у неї ніж і після передали співробітникам поліції.

Інцидент, як розповіли в школі, викликав паніку серед учнів. Після нападу діти стали хаотично полишати кабінети, деякі кричали про те, що якась дівчина ріже людей.

Як повідомляли Українські Новини, в Харківській області затримали чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння зарізав свою вагітну дружину.

Також повідомлялося, що в Київській області затримали підозрюваного у вбивстві жінки, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України.

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