У Польщі 17-річна дівчина влаштувала різанину в школі

Тоді як в Одесі затримали чоловіка , який зарізав працівницю цілодобової аптеки, в Польщі дівчина-підліток, озброєна ножем, увірвалася в школу і напала на учнів. Як передають Українські Новини, про це пише Wyborcza .

Інцидент стався в населеному пункті Зелена Гура на заході Польщі. Дівчина-підліток увійшла в приміщення школи, коли йшли заняття. Вона відкрила двері першого-ліпшого класу і стала бити ножем дітей.

"Дівчина напала на випадкових людей з ножем. Троє учнів отримали ножові поранення. Їх життю нічого не загрожує ", - цитує видання слова прессекретар поліції міста.

Повідомляється, що постраждалих в результаті нападу госпіталізували. Один учень школи зазнав травми обличчя, нападниця розрізала йому брову.

Зазначається, що викладачі самостійно знешкодили дівчину. Вони відібрали у неї ніж і після передали співробітникам поліції.

Інцидент, як розповіли в школі, викликав паніку серед учнів. Після нападу діти стали хаотично полишати кабінети, деякі кричали про те, що якась дівчина ріже людей.

Як повідомляли Українські Новини, в Харківській області затримали чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння зарізав свою вагітну дружину.

Також повідомлялося, що в Київській області затримали підозрюваного у вбивстві жінки, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України.

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