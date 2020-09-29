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  • В Україну йде циклон і різке похолодання. Синоптикиня попередила про зміну погоди та магнітні бурі
29 вересня 2020, вівторок, 00:00 3 Карта
Життя 2020-09-29T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Україну йде циклон і різке похолодання. Синоптикиня попередила про зміну погоди та магнітні бурі

В Україну йде циклон і різке похолодання. Синоптикиня попередила про зміну погоди та магнітні бурі

Надежда Комендантова
Погода, Циклон, Прогноз погоди, магнітні бурі, Дощі
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

Після теплого сухого початку робочого тижня за прогнозом погоди вже у вівторок, 29 вересня, циклон принесуть грози та сильні зливи. Погода також відчутно знизить градуси.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, циклон на ім'я Зора з Австрії та Угорщини розходиться прийде в Україну.


"29-го вересня на Заході, у Вінницькій області, в Одеській області можливі сильні зливи, грози. Опади дотягнуть, але в меншій мірі, в більшості центральних областей, південній частині, крім Запоріжжя та Криму", - повідомила вона.

Синоптична картаСиноптична карта

На решті території України істотних опадів не передбачається. Вітер буде східний і південно-східний, поривчастий. Температура повітря протягом дня складе + 18 +23 градуси, на півдні +24 +28 градусів.

Прогноз погодиПрогноз погоди

У Києві у вівторок без істотних опадів, ще досить тепло, +20 градусів.

"А ось на Віри, Надії, Любові та Софії відчутно похолодає", - попередила синоптик.

Крім того, починаючи з вихідних і до 29-30 вересня на Землю впливають магнітні бурі. "Тому про всяк випадок все ж ляжуть на затишне "дно" ті, хто відчуває яскраво зміни навіть в погоді, у кого є явні проблеми з серцево-судинною системою", - радить Діденко.

Нагадаємо, вже в жовтні очікується сніг та морози: синоптики дали прогноз до кінця осені.

Народний синоптик Леонід Горбань також зробив прогноз погоди на жовтень та запевняє, що місяць буде прохолодним

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