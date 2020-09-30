Данілов у серпні заробив удвічі менш, ніж його заступник

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова, який живе у великій квартирі з видом на Батьківщину-матір і поруч зі знаменитими сусідами, за серпень становила 47,1 тис. гривень, а його заступників - до 115,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит Українських Новин.

"Всього нараховано заробітної плати 47 141 грн. Утримано податки - 9 193 грн. До видачі - 37 949 грн", - сказано в ньому.

На час карантину, введеного через пандемію коронавірусу, зарплата в органах державної влади обмежена 47 230 гривнями.

У зв'язку з цим обмеженням зарплата Данілова скоротилася майже у два рази, оскільки раніше становила в середньому 90,4 тис. гривень на місяць.

Троє його заступників заробили за серпень суму в межах карантинних обмежень: Михайло Коваль - 47 096 гривень, Сергій Кривонос - 47 156, Руслан Демченко - 47 228.

Водночас зарплата двох заступників секретаря РНБО перевищила зазначені обмеження, склавши 86 760 гривень Олексія Соловйова і 115 231 гривню у Сергія Демедюк.

Такі суми їм було нараховано шляхом виплати зарплати за час щорічної відпустки (14,4 тис. і 68 тис. гривень відповідно), а також матеріальної допомоги (46,5 тис. і 47,1 тис.), на які законодавчі обмеження не поширюються.

При цьому в липні Демедюк також нарахували зарплату у два рази вище встановленого обмеження - 94 243 гривні, в тому числі 47,2 тис. матдопомоги.

До введення обмежень з зарплати заступники Данілова заробляли щомісяця від 57,5 ​​тис. до 88 тис. гривень.

Зарплата Олексія Данілова за серпень. документ 1

Зарплата Олексія Данілова за серпень. документ 2

Зарплата Олексія Данілова за серпень. документ 3

Як повідомляли Українські Новини, Данілов хоче взяти на облік поліції українських користувачів російської соцмережі "ВКонтакте".

Також липнева зарплата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова становила 47,2 тис. гривень. Але деякі його заступники отримали більше. Від 45 тис. до 94,2 тис. гривень.

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