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03 вересня 2020, четвер, 18:05 8
Суспільство 2020-09-03T19:00:04+03:00
Українські Новини
Данілов живе у просторій квартирі з видом на Батьківщину-матір

Данілов живе у просторій квартирі з видом на Батьківщину-матір

Кира Молчанова
Чиновники, Квартира, Київ, РНБО, Олексій Данілов, Майно, Задеклароване майно
Печерськ у Києві. Фото: google.com/maps
Печерськ у Києві. Фото: google.com/maps

Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов, який вважає, що до дати місцевих виборів в Україні буде спалах коронавірусу, живе в будинку з видом на Батьківщину-матір і Києво-Печерську лавру в оточенні відомих сусідів.

Подробиці життя глави РНБО з'ясували журналісти видання "Страна".

Так, у відкритому доступі можна знайти податкову декларацію Олексія Данілова. Там зазначено, що він живе в квартирі загальною площею 352 квадратних метри. З реєстру прав власності на нерухоме майно стає зрозуміло, що чиновник об'єднав три квартиру в одну. У цих же документах зазначено, що у Данілова є тераса на 50 квадратів і майстерня на 75. Імовірно все це розташовано на 16-му поверсі елітного 25-поверхового будинку.

Журналісти з'ясували, що в 2006 році Данілов купив це житло за 3 434 000 гривен. Зараз ціна на нерухомість зросла в рази. Квадратний метр тут коштує близько 55 тис. гривень. Тобто зараз такі апартаменти коштують приблизно 20 мільйонів гривень.

Недалеко від будинку Данілова живуть такі знаменитості як Євген Хачеріді, футболіст збірної України і Ярослав Діденко, депутат Київради. У двох хвилинах ходьби розташована квартира екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Поруч з будинком Данілова — бульвар Лесі Українки, Генпрокуратура. До місця роботи глава Радбезу може дістатися ща 15 хвилин без урахування заторів.

У висотці є підземний паркінг і воєнізована охорона, а в під'їзді сидить консьєрж.

Як повідомляли Українські Новини, Данілов проти відновлення подачі води до Криму.

У червні глава РНБО отримав стільки ж: 47,2 тис. гривень, а його заступники - від 45 тис. до 94,2 тис. гривень.

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