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12 серпня 2020, середа, 06:40 5
Силові структури 2020-08-12T07:15:02+03:00
Українські Новини
Секретар РНБО Данілов в липні отримав зарплату менше, ніж деякі його заступники

Секретар РНБО Данілов в липні отримав зарплату менше, ніж деякі його заступники

Кира Молчанова
Зарплата, РНБО, зарплата чиновників, Олексій Данілов
Олексій Данілов. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy
Олексій Данілов. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

В липні заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова склала 47,2 тис. гривень, а його заступників - від 45 тис. до 94,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит Українських Новин.

"За липень 2020 року секретарю РНБО А. Данілову всього нараховано заробітної плати 47 148 гривень", - сказано в ньому.

Зарплата посадових осіб органів влади обмежена 47 230 гривнями до завершення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

У зв'язку з обмеженням зарплата Данілова скоротилася майже в два рази, оскільки раніше становила в середньому 90,4 тис. гривень на місяць.

У липні зарплата чотирьом заступникам секретаря РНБО була нарахована в межах карантинних обмежень: першим заступникам Михайлу Ковалю і Руслану Демченко - по 47 098 і 47 074 гривень відповідно, заступникам Сергію Кривоносу і Олексію Соловйову - 47 163 і 45 047 гривень відповідно.

До введення обмежень по зарплаті заступники Данілова заробляли щомісяця від 57,5 ​​тис. До 88 тис. гривень.

У той же час липнева зарплата заступника секретаря РНБО Сергія Демедюк була в два рази вище встановленого обмеження - 94 243 гривні.

Така сума йому була нарахована за рахунок 47 155 гривень матеріальної допомоги, на яку зазначені обмеження не поширюються.

Як повідомляли Українськi Новини, секретар РНБО Олексій Данілов не вважає, що українцям потрібно знати російську мову, а говорячи про другу державну мову, зазначив, що це повинна бути англійська.

Також Данілов вважає пандемію коронавірусу першою біологічною світовою війною.

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